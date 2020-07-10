Türkçe ve Ücretsiz e-Kitap Siteleri

Hemen hemen herkesin akıllı telefonlara erişiminin olduğu bugünlerde e-kitaplar, akıllı cihazlarımız sayesinde her an okunmaya hazır bir şekilde elimizin altında bulunabiliyor. Bu başlığımızda incelediğimiz bazı Türkçe ücretsiz e-kitap sitelerine gelin yakından bir bakalım.

Geleneksel yollarla kağıda basılmış bir kitapla aynı deneyimi yaşamasak da e-kitaplar, yolculuklarda, toplu taşımada veya herhangi bir yerde bizlere kolaylıkla kitap okuma imkânı tanıyor. Fakat her zaman ücretsiz güvenilir e-kitap indirme sitesi bulmak kolay olmayabiliyor.

Bu içerimizde sizler için klasik ve alternatif kitapları okuyuculara sunan bazı Türkçe ücretsiz e-kitap sitelerini sizler için derledik. Gelin bu sitelere ve sundukları kitaplara gelin hep beraber yakından bir göz atalım.

Ücretsiz PDF kitap indirebileceğiniz e-kitap siteleri:

altKitap-Ücretsiz e-Kitap Yayınevi

Google Play Kitaplar

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı e-Kitap

Alternatif Bilişim E-kitap

E-Devlet

Tam 20 yıldır internet üzerinden ücretsiz kitap hizmeti sunan altKitap, elektronik kitap alanında Türkiye’nin ilk çevrimiçi yayınevi olma unvanını da taşıyor. Kaliteli edebi ve düşünsel içeriklerin internet üzerinde özgürce ve ücretsiz olarak yayınlanmasını kendilerine hedef olarak belirleyen altKitap, bağımsız ve alternatif yazarların kitaplarını elektronik olarak günümüzde de ücretsiz yayınlamakta.

Alternatif ve popüler olmamış Türk yazarların kitaplarını keşfedebileceğiniz altKitap içerisinde, “altKitap Anlatı”, “altKitap Deneme” ve “altKitap Öykü” alt başlıkları altında yazarların belirli konularda eserler verdiği yayınlar da bulunmaktadır. Sadece e-Kitap okumaktan ziyade eğer sizde eserler yazıyorsanız, bu eserlerinizi altKitap ile iletişime geçerek bu platformda yayınlatmanız da mümkün.

Android dünyasının en büyük kitap arşivine sahip Google Play Kitaplar’da ücretli olarak satılan kitapların yanı sıra birçok ücretsiz kitap da bulunuyor. Çizgi Romanlardan, hikâye kitaplarına, romanlardan denemelere ve akademik yazılara kadar birçok e-kitap Google Play Kitaplar üzerinde ücretsiz olarak listeleniyor. Yazarların bir yayınevine ihtiyaç duymadan daha özgür bir şekilde kitap yayınlayabildiği Play Kitaplar, günümüzde birçok yazar tarafından yayınevleri yerine tercih ediliyor.

Oldukça geniş ücretsiz e-Kitap yelpazesi olan Google Play Kitaplar’da sadece Türk yazarların kitapları ücretsiz olarak sunulmuyor. Birçok çeviri esere de ev sahipliği yapan Play Kitaplar’da ücretsiz çeviri kitaplar da bulunuyor. Android telefonunuzda bulunan Play Kitaplar uygulaması ile basitçe istediğiniz ücretsiz kitabı indirip, her zaman çevrimdışı olarak kitaplarınıza erişebilirsiniz.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi siteleri üzerinden başlatmış olduğu e-Kitap hizmeti, daha çok Divan Edebiyatı zamanından eski Türkçe eserlere yer veriyor. Dîvânlar ve Mesnevîler, eski Mecmualar ve Tarihnameler’den oluşan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın e-Kitap arşivi ayrıca “Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi” isimli bir seriyi de içerisinde barındırıyor.

İçerisinde “Altay Edebiyatı”, “Kırgız Edebiyatı” ve “Tatar edebiyatı” gibi antolojilerin bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi’nde, bugünkü Türkiye toprakları dışında yaşamış Türk’lerin de edebiyatlarından örnekler bulunuyor.

Alternatif Bilişim Derneği tarafından hayata geçirilen, Alternatif Bilişim E-kitap, tıpkı altKitap gibi bireysel ve kolektif yayınları ücretsiz olarak e-kitap şeklinde okuyucuyla buluşturmayı hedeflemektedir. Genel olarak gelişen teknolojinin dünya ve Türkiye kültürüne etkileri, güncel olaylar ve şu an dünyada hâlâ etkisini göstermeye devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili kitaplar ve makaleler bulunan Alternatif Bilişim’in sitesi, okuyuculara kültür ve gündem konularında farklı içerikleri sunuyor.

Özellikle dijitalleşmenin ön plana alındığı kitapların bulunduğu Alternatif Bilişim’de ayrıca “Hack”, “Kişisel Veriler”, Türkiye’deki Dijital Gözetim” ve “Kişisel Veri Koruma” konularını temel alan e-kitaplar da bulunuyor.

E-Devlet

Neredeyse tüm vatandaşlık işlemlerini halledebildiğiniz E-Devlet içerisinde de yine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sunduğu ücretsiz bir e-kitap hizmeti bulunuyor. 17 binden fazla kitaba dijital olarak erişebildiğiniz bu hizmete erişebilmek için E-Devlet’e “Mobil İmza” ve “Dijital İmza” yöntemleriyle giriş yapmanız gerektiğini de belirtmekte fayda var. Yani bu bağlamda sadece E-Devlet şifrenizle giriş yapmak yeterli olmayacaktır.

E-Devlet üzerinden ücretsiz olarak Epup ve PDF formatlarında sunulan e-kitaplara nasıl ulaşacağınızla alakalı detaylı içeriğimizeyse buradan göz atabilirsiniz.

Ücretsiz Türkçe e-kitap sitelerini sıraladığımız ve incelediğimiz listemizin sonuna geldik. Şu an Türkiye’de ücretsiz e-kitap ücreti yeni yeni gelişmeye başlayan bir alan olduğu için ne yazık ki hâlâ yeterli sayıda bu hizmeti sunan sitelere ve uygulamalara sahip değiliz. Fakat bireysel kuruluşlar ve devlet tarafından yavaş yavaş da olsa günümüzde gerekli adımlar atılıyor. Eğer bu siteleri ve hizmetleri kullanıyorsanız deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Herkese bol okumalı günler diliyoruz.