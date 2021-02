CoD: Warzone Oyuncuları Hileler Yüzünden Bir Bir Gidiyorlar

YouTube'da 7 milyondan fazla aboneye sahip olan Call of Duty: Warzone oyuncusu "Vikkstar", oyunu bıraktığını duyurdu. Hazırladığı bir video ile oyunu bırakma nedenini açıklayan oyuncu, oyunun hileler konusunda en kötü günlerinde olduğunu ve Activision'ın hilecilere karşı hiçbir şey yapmadığını savunuyor.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden Activision, geçtiğimiz yıl içinde Call of Duty: Warzone olarak isimlendirdiği battle royale oyununu piyasaya sürdü. Şirket, Call of Duty: Warzone için video oyunların en büyük ortak sorunlarından olan hile ve hilecileri karşı da her zaman net olacağını, hiçbir zaman tolerans olmayacağını söylemişti. Ancak işler pek de istenildiği gibi olmadı. Şirket, bugüne kadar defalarca operasyon düzenlemiş olsa da oyunu hilecilerden kurtaramadı. Bu durum, artık oyuncular tarafından isyan nedeni haline gelmiş gibi görünüyor.

Dünya çapında ün kazanan Call of Duty: Warzone oyuncusu Vikkstar ise artan hileler nedeniyle oyunu bırakma kararı aldığını açıkladı. YouTube'da 7 milyondan fazla aboneye sahip olan oyuncu, oyunun bugüne kadarki en kötü günlerini yaşadığını ve hileciler yüzünden keyif alamamaya başladığını söyledi. Vikkstar'a göre Activision, söylemlerinin aksi şeklinde hareket ediyor ve oyundaki hilecileri umursamıyor.

"Böyle devam ederse CoD: Warzone'un ölümü yakındır"

Vikkstar'a göre Activision'ın bir an önce harekete geçmesi ve Call of Duty: Warzone'u hilecilerden arındırması gerekiyor. Aksi takdirde oyundaki gidişatın hiç iyi olmayacağını söyleyen oyuncu, hiçbir müdahale olmadığı takdirde Call of Duty: Warzone'un ölümünün yakın olduğunu ifade ediyor. Gerçek ismi Vikram Singh Barn olan oyuncu, Activision yüzünden hilecilerin korkusunun da kalmadığını, insanların gizlemeye çalışmadan hile yapabildiklerini belirtiyor.

Vikkstar, oyunu bıraktığını hazırladığı bir YouTube videosu ile duyurdu. Bu videoda karşılaştığı bir hilecinin yaptıklarını gösteren oyuncu, oyundaki hemen her oturumda hileci olduğunu, artık buna bir son verilmesi gerektiğini söyledi. Vikkstar'ın Call of Duty: Warzone'a yeniden dönüp dönmeyeceğini bilmek mümkün değil ancak bu oyuncunun ne ilk ne de son olacağını şimdiden ifade edebiliriz. Zira Twitch'te 5 milyon takipçisi bulunan Nickmercs de geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak, Call of Duty: Warzone oynamayı bıraktığını açıklamıştı. Bu oyuncunun oyunu bırakma nedeni de tıpkı Vikkstar gibi hilelerdi. Activision'ın bu suçlamalara karşı neler söyleyeceği ve oyunu temizlemek için neler yapacağı merak konusu...

İşte Vikkstar'ın CoD: Warzone'u bırakma nedenlerini anlattığı o video