EA Sports FC 24'e Ballon d'Or töreninin ekleneceği açıklandı. Tören, oyunun " Kariyer" modunda yer alacak.

Uzun yıllardır devam eden ikonik FIFA oyunları, Electronic Arts ve FIFA arasındaki anlaşmanın bitmesinin ardından sona erdi. 29 Eylül’de çıkacak EA Sports FC 24, bu değişimin ardından gelen ilk oyun olacak ve yeni bir çağı başlatacak.

EA Sports FC 24’ün çıkışına 2 aydan az bir süre kalmışken oyundan bilgiler devam ediyor. Electronic Arts, şimdi de oyunda yer alacak “Kariyer” moduyla ilgili önemli bir bilgi paylaştı.

Ballon d’Or töreni kariyer moduna geliyor!

Oyunseverlerin çok sevdiği “Kariyer” modunda her zaman ana hedef takımı galibiyete ulaştırmak olmuştur; ancak futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d’Or’un eksikliği de hissedilmiştir. Şimdi yapılan açıklama, oyuncuların beklediğinin nihayet gerçekleşeceğini gösteriyor.

EA Sports FC, oyunun kariyer modunda Ballon d’Or töreninin olacağını açıkladı. Oyuncular, EA Sports FC 24’te törene katılabilecek ve büyük ödülleri kazanabilecek. Bunun, EA Sports futbol oyunlarında bir ilk olduğunu belirtelim.

İster futbolcu olarak, ister menajer olarak modu oynayın bu ödüle katılabilecek ve ikonik “Altın Top” ödülüne ulaşabileceksiniz. Oyuncu olarak kariyer yaparken direkt ödülü kazanabilme, menajerken ise bir oyuncunuzun ödüle ulaşmasını sağlama şansını elde edebileceksiniz.

Ballon d’Or’un ne olduğunu kısaca açıklayalım. Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan bu ödül, France Football dergisi tarafından yıllık olarak dünyanın en iyi futbolcusuna veriliyor. Ayrıca, 2018 yılından beri Ballon d’Or Feminin adı altında kadın futbolculara da veriliyor.

EA’in kariyer moduyla ilgili paylaştığı video için;