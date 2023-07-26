EA Sports FC 24 için heyecanlı bekleyiş sürerken Electronic Arts, Marvel ile iş birliğine giderek hazırlanan Ultimate Team kahraman formalı futbolcularına yenilerini ekledi.

FIFA markasının yerine geçecek EA Sports FC 24 için bekleyiş sürüyor. Yakın zamanda yayınlananan detaylı oynanış videosu, 29 Eylül tarihinde piyasaya sürülecek oyun için heyecanı daha da artırmaya başlamıştı.

Futbol hayranı oyunseverler yapım için gün sayarken geçtiğimiz gün EA Sports’tan sevindirici bir açıklama gelmişti. Şirket, Marvel ile ortaklık kurduğunu ifade ederek Ultimate Team’de yer alacak “kahraman formalı” futbolcuları tanıtmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nden hem erkek hem de kadın futbolcuları süper kahraman kimliğine büründüren ortaklık kapsamında hazırlanan yeni futbolcular bugün açıklandı. Kariyerinin en iyi zamanlarında göreceğimiz oyuncular şu şekilde sıralanıyor:

İşte yeni Ultimate Team kahramanları

Nwankwo Kanu (Eredivisie)

Tomáš Rosický (Bundesliga)

John Arne Riise (Premier League)

Nadine Keßler (Germany Frauen Bundesliga)

Ludovic Giuly (La Liga)

EA, önümüzdeki hafta boyunca Marvel ile birlikte hazırladığı Ultimate Team kahramanlarına eklenecek isimleri açıklayacak. Dünkü ilk duyuruda; Alex Scott, Carlos Tevez, Gianluca Vialli, Wesley Sneijder ve Bixente Lizarazu’nun kahraman formalı olarak açıklandığını ekleyelim.

EA Sports FC 24’ün çıkış tarihi, sistem gereksinimleri ve diğer tüm detayları için;