EA'nın FIFA ile anlaşmasının sona ermesiyle yayınlayacağı ilk futbol oyunu EA Sports FC'nin çıkış tarihi sızdırıldı.

EA Sports ve FIFA arasındaki uzun yıllardır süren anlaşma sona ermişti. Bu kararla birlikte EA’in futbol oyunları da artık ‘FIFA’ adını değil, ‘EA Sports FC’ adını taşıyacak. Bu adı taşıyan ilk oyunun merakla beklenen çıkış tarihi hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Dealabs Magazine tarafından paylaşılan iddiaya göre “EA Sports FC 24”, 29 Eylül 2023’te çıkış yapacak. Erken erişim ise 22 Eylül tarihinde başlayacak. İddianın kaynağı tam olarak belirtilmezken yayıncı, yalnızca “edindiğimiz bilgilere göre” ifadelerine yer verdi.

Hangi sürümlerle yayınlanacağı da sızdırıldı!

Dealabs, oyunun çıkış tarihiyle birlikte satışa çıkacak sürümlerini de paylaştı. Oyunun, EA’in anlaşma kapsamındaki son futbol oyunu FIFA 23 ile aynı şekilde Standard ve Ultimate sürümleri olarak yayınlanacağı ifade edildi.

EA Sports FC Ultimate Edition’ı satın alan oyuncular, aktarılan bilgilere göre oyuna 7 gün önceden erişim sağlayabilecek. Bu süre, FIFA 23’te 3 gün ile sınırlıydı. EA Play aboneleri de oyunu satın almadan, çıkış tarihinden 7 gün önce oyunu 10 saat ücretsiz olarak oynayabilecek.

Oyunun yer kaplayacağı depolama alanı da paylaşıldı:

EA Sports FC 24 hakkında paylaşılan bir diğer detay ise oyunun kaplayacağı depolama alanı oldu. Twitter’da ALumia_Italia tarafından paylaşılan bilgilere göre oyunun kapalı beta sürümlerinin Xbox konsollarda kaplayacağı alan şu şekilde olacak:

Xbox Series X: 41,57 GB

41,57 GB Xbox One: 39,23 GB

Oyunun PlayStation ve PC sürümlerinin ne kadar alan kaplayacağı ise henüz bilinmiyor. Ayrıca bu boyutların, oyunun tam sürümünde artmasını bekleyebiliriz.