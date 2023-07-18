FIFA serisinin yerine geçecek yeni oyun EA Sports FC 24'ün detaylı oynanış videosu paylaşıldı. Video, oyunda nasıl özelliklerle karşılaşacağımızı bizlere gösteriyor.

EA ve FIFA arasındaki anlaşmanın sona ermesinin ardından artık çıkacak oyunların “EA Sports FC” olarak adlandırıldığı açıklanmıştı. Bu nedenle de yeni serinin ilk oyunu EA Sports FC 24 büyük merakla bekleniyordu.

Yavaş yavaş hakkında detaylar gelmeye başlayan EA Sports FC 24’ten bugün yepyeni bir oynanış videosu geldi. Yedi buçuk dakikalık video, oyunda bizi nelerin beklediğini detaylı bir şekilde ortaya koydu.

İşte EA Sports FC 24’ün yeni oynanış videosu

EA Sports FC 24, yüzlerce yeni animasyon, yeni grafik detayları ve son teknoloji detaylarla birlikte gelerek birçok yeni özelliğe sahip olacak. Oynanış videosu, bu özelliklerle birlikte oyunun en iyi futbol deneyimini sunmayı planladığını ortaya koyuyor.

Hypermotion teknolojisi, FIFA oyunlarına ultra gerçekçi bir oyun deneyimi getirmişti. Bu teknoloji, yalnızca yeni nesil konsollar (PS5 ve Xbox Series S/X) ve PC’ye özeldi. Bu durum EA Sports FC 24’te de devam edecek.

Videoda dikkat çekilen son teknoloji Hypermotion V de oyunun futbol maçlarını çok daha gerçekçi bir şekilde simüle edeceğini ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra yapay zekâ ve fizik iyileştirmelerinin geleceğini de görüyoruz. Şampiyonlar Ligi de dahil 180 gerçek üst düzey futbol maçından elde edilen veriler, 1200’den fazla oyuncunun hareketlerini yakalamış. Geliştiriciler, bunların hepsinin daha gerçekçi animasyonlar için oyuna taşındığını söylüyor.

Türkçeye oyun stilleri olarak aktarabileceğimiz PlayStyles ise, gerçek oyuncuların imza özelliklerini oyuna yansıtmasıyla dikkat çekiyor. Oynanış videosuna göre bu özellik, PlayStyles ve PlayStyles+ olmak üzere ikiye ayrılacak. İlki oyuncuları eşsiz yapan özellikler olurken, ikincisi bu özelliklerin iyileştirilmesi anlamına geliyor. Toplamda beş kategoriye ayrılmış 34 farklı oyun stilini oyunda göreceğiz.

Bunun dışında geliştiriciler, videoda dört yeni beceri hareketini FC 24’te göreceğimizi ifade ediyor. Yeni top sürme ve pas mekanikleriyle de oyunseverlerin çok daha gerçekçi bir deneyim yaşayacağı belirtiliyor.

EA Sports FC 24’ün daha önce yayınlanan oynanış fragmanı

EA Sports FC 24’ün çıkış tarihi, sistem gereksinimleri ve diğer tüm detayları için;