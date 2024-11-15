EA SPORTS FC 25 için başlatılan yüzde 50 indirim kampanyasının kapsamı genişletildi. Oyun, PlayStation ve Xbox için de yüzde 50 indirime girdi. İşte güncel fiyatlar...

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Electronic Arts'ın EA SPORTS FC 25'e yüzde 50 indirim yaptığından bahsetmiştik. Kampanyanın sadece PC'lere özel olması, konsol sahiplerini üzmüştü.

Şimdiyse bu durum değişti. EA SPORTS FC 25'in PlayStation ve Xbox sürümüne de dev indirim geldi. Ancak PlayStation sahipleri, sadece standart sürüm için kampanyadan faydalanabilecekler. Xbox sahipleri ise her iki EA SPORTS FC 25 sürümü için de indirim görecekler.

EA SPORTS FC 25'in PlayStation ve Xbox kampanyalı fiyatları şöyle:

Sürüm (Platform) Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı EA SPORTS FC 25 (PlayStation Store) 2.899,99 TL 1.449,99 TL (%50) EA SPORTS FC 25 Ultimate Sürüm (PlayStation Store) 4.000,00 TL İndirim yok EA SPORTS FC 25 (Xbox) 2.899,99 TL 1.449,99 TL (%50) EA SPORTS FC 25 Ultimate Sürüm (Xbox) 3.999,99 TL 1.999,99 TL (%50)

PlayStation Store'daki açıklamaya baktığımızda kampanyanın 3 Aralık tarihine kadar devam edeceğini görüyoruz. Xbox cephesinde ise konuyla ilgili yapılmış bir açıklama bulunmuyor.