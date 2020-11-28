eBay'den PS5 Dolandırıcılarına Karşı Uyarı

Sony'nin yeni konsolu PlayStation 5'in piyasaya çıkışının ardından konsolun popülerliğini kötü amaçları için kullanmak isteyen pek çok dolandırıcı türedi. eBay de son olarak konsol yerine konsolun fotoğrafını satışa koyan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

2020 yılı, konsollar anlamında bereketli bir yıl oldu. Bu yıl içinde hem Sony'nin yeni konsolu PlayStation 5'i hem de Microsoft'un yeni konsolu Xbox Series X'i gördük. Tabii pek çok kişi şu anda konsollara ancak uzaktan bakmak zorunda kaldı.

Pek çok kişinin yakındığı karaborsacılar konsolu fahiş fiyatlardan satıyor olsa da onlardan da sıkıntılı bir grup türedi: konsol dolandırıcıları. Bu dolandırıcıların en son yöntemlerinden biri ise konsolu satarmış gibi yapıp konsolun fotoğraflarını satmak.

Dolandırıcılara dikkat

İlk parti konsolların sayısı tüketicilerin taleplerini karşılamaya yetmedi. Bot kullananlar ve karaborsacılar/stokçular nedeniyle perakende satıcılarda konsol kalmazken, eBay gibi siteler PS5 ilanlarıyla doldu. Bu ilanlar arasında hatalı bilgi veren ve yanıltıcı listelemeler de yer alıyor.

Pratikte bu satıcıların yaptığı şey ise aslında alıcıların saflığından faydalanmak. Gerçekte PlayStation 5 olmayan ürünler, konsolmuş gibi listeleniyor. Satışta olan nesnelerse konsolun bir fotoğrafı gibi absürd objeler olabiliyor.

Bu konuyla ilgili olarak yapılması gereken en önemli şey ise bir alandan konsol satın almadan önce mümkün olduğunca dikkatli olmak. Teknik olarak konsol fotoğrafı gibi şeyler satmak suç değil, verilen teklifleri kontrol etmek gerekiyor.

Konsol alırken dikkatli olmak gerekiyor

eBay, yaptığı açıklamada "Diğer kullanıcıları yanlış yönlendiren bu tür fırsatçı satıcıları cezalandırıyoruz. Pazar alanımızdan tüm PS5 fotoğraf listelemelerini kaldırıyoruz ve satıcılarına karşı da uygun aksiyonları alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Firma ayrıca kendi platformları üzerinden yapılan para aktarım işlemleri için para iade garantisi özelliğinin kullanılabileceğini ifade etti. Pek çok platformda benzer özellikle bulunuyor. Özellikle yüksek meblağların söz konusu olduğu alışverişlerde ödemeyi hemen onaylamamak gerekiyor. Sitelerde ayrıca PS5 çekilişleri ve boş kutular da satılıyor.