Microsoft Surface Pro 8 Prototipi eBay'de Ortaya Çıktı

Teknoloji devi Microsoft'un önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen yeni tableti Surface Pro 8'in prototipi eBay'de ortaya çıktı. Gücünü 11. Nesil Intel Core i7-1165G7 işlemciden alan tabletin, tasarım noktasında önceki nesle kıyasla pek bir farkı bulunmuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, yeni tableti Surface Pro 8'i henüz duyurmamış olsa da tabletin erken mühendislik örneği bir varyantı çevrimiçi ortamda ortaya çıktı. Dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş sitelerinden biri olan eBay'de listelenen bu ürünün, Surface Pro 7 kasası üzerine kurulmuş bir prototip cihaz olduğu söyleniyor.

Tepe modeli olduğu sanılan cihazın özellikleri arasında 11. Nesil Intel Core i7-1165G7 işlemci, 32 GB RAM ve 1 TB SSD depolama yer alıyor. Gelişmiş özelliklerin dışında mevcut Surface Pro 7'ye kıyasla pek bir farkı bulunmayan bu prototip tabletin, sorunsuz bir şekilde çalıştığı da iddia ediliyor.

Microsoft Surface Pro 8 neler sunacak?

Microsoft Surface Pro 8'in, şirketin 2021 yılındaki donanım etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtım etkinliğine hâlâ birkaç ay olsa da cihaza dair sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bu noktada yukarıdaki Intel Core i7-1165G7 işlemci, 32 GB RAM ve 1 TB SSD depolamaya ek olarak cihazın yazılım tarafında Windows 10 sürüm 2004 (Mayıs 2020 Güncellemesi) çalıştırdığını görebiliyoruz.

eBay'de listelenen cihazın, Surface Pro 8 modelinin en üst versiyonu olduğu düşünülüyor. Temel Surface Pro 8 modelindeyse 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş bir Intel Core i5 yongası kullanılması bekleniyor.

Tasarım noktasındaysa eBay'deki fotoğraf galerisine baktığımız zaman Surface Pro 8'in tasarımının önceki nesille büyük ölçüde aynı kaldığını, Surface Pro X'teki tasarımın bu seriye getirilmediğini söyleyebiliriz. Yine de bunun bir tür prototip cihaz olduğunu, bu görüntülerin gerçekten de Surface Pro 8'e ait olup olmadığının bilinmediğini hatırlatmak gerekir.

Daha önceki raporlar, Microsoft'un Surface Pro 8 için büyük bir tasarım değişikliği planladığını öne sürüyordu fakat eğer bu görüntüler gerçekse Surface Pro serisi için 2021 yılında yeni bir tasarım görmeyeceğiz. Bunun doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek.