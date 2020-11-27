Amazon'dan PS5'leri Çalınan Müşterileri İçin: Üzgünüz

Amazon, PS5 ön siparişi veren ancak eline bulgur, oyuncak gibi ürünler gelen müşterileri için üzgün olduklarını söyledi. E-ticaret devi, sorunu düzeltebilmek için araştırmalara devam ettiklerini belirtti.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde Amazon İngiltere üzerinden satın alınan bazı PlayStation 5’lerin çalındığını, heyecan ile yeni nesil konsolunu bekleyenlerin bulgur, kedi maması, oyuncak gibi ürünler ile karşılaştığından bahsetmiştik.

Söz konusu “sorunun” gündeme oturmasıyla birlikte Sky News’e açıklamalarda bulunan Amazon İngiltere, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların gerçek olduğunu belirterek yaşananlar için çok “üzgün” olduklarını ifade etti.

Amazon, çalınan PS5'lerin nerede olduğunu hala bulamadı

“Hepimiz müşterilerimizi memnun etmek için çalışıyoruz ancak (PS5) siparişlerin bir kısmında bu mümkün olmadı.” diyen Amazon İngiltere, henüz olayın sorumlularını bulamadıklarını ve araştırmaların devam ettiğini belirtti.

Yaşanan sorunu düzeltebilmek için kendilerine ulaşan tüm müşterilerle iletişim halinde olduklarını ifade eden Amazon İngiltere, “Herhangi bir siparişi ile ilgili sorun yaşayan tüm müşterilerimiz, müşteri hizmetleri ekibimiz ile iletişime geçebilir.” dedi.

PS5 yerine farklı ürünlerle karşılaşan kişilerden bazıları, yaşanan stok sorunu nedeniyle PlayStation 5’lerin çalındığını öne sürdüler. Sony’nin piyasaya sürülen tüm PS5’lerin satıldığını açıkladığını da düşünürsek Amazon’un sorunu nasıl çözeceği daha da büyük bir merak konusu oluyor.