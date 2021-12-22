Ebeveynlerin Telefon Kullanımı Çocukları Nasıl Etkiliyor?

Akıllı telefonların anne çocuk ilişkisi ve çocuğun gelişimi üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırmada dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Araştırmaya göre akıllı telefonlar, annelerin çocuklarıyla etkileşimlerini olumsuz etkiliyor.

Yaşı iki veya üç olan çocuklara sahip annelerin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırma; annelerin akıllı telefonlarıyla uğraştıkları için çocuklarıyla yeterince vakit geçirip etkileşim kurmadığını öne sürdü. Bilim insanları bunun, uzun vadede çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceğini aktardı.

Deneylere başlamadan önce araştırmacılar katılımcılara deneyin bir anne ve çocuğun ilgi alanları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapıldığını söyledi. Bu da demek oluyor ki deneyde yer alan anneler aslında çalışmanın asıl yapılış amacından habersizdi. Araştırmada incelenenler sadece anneler olsa da araştırmanın liderliğini yapan Tel Aviv Üniversitesi’nden akademisyen Katy Borodkin, elde edilen verilerin sadece anneler için geçerli olmadığını da kaydetti. Borodkin’e göre bu bulgular anneler için olduğu kadar muhtemelen babalar için de geçerli.

Telefonlar, annelerin çocuklarıyla iletişimini 4 kata kadar azaltıyor

Araştırmada üç farklı unsuz incelendi. Bunlardan ilki olan dil girdisi üzerine önceden yapılan çalışmalar, çocuğun dil gelişim aşamasında annenin iletişim yoluyla çocuğuna aktardığı içeriğin oldukça önemli bir rolü olduğunu kanıtlamıştı. Buna göre dil girdisinin az olması demek, çocuğun kelime dağarcığının yeterince genişlememesi demek ve bu durumun yetişkinliğe kadar sarkması da oldukça muhtemel.

Anne ve çocuk arasında geçen konuşmaların etkileşimini de inceleyen uzmanlar, çocuğun bu sayede sosyal norm ve etkileşim kazanımları elde ettiğini vurgulayarak bu unsurun da dil ve sosyal gelişim için son derece mühim olduğu sonucuna ulaştı. Son olarak annenin çocuğuna verdiği tepkilerin gözlemlendiği araştırmada uzmanlar bu unsurun da çocuğun dil, sosyal, duygusal ve bilişsel gibi birçok yönünün gelişmesinde hayati önemi olduğu sonucuna vardı.

Annelere üç farklı görev verildi:

Üç görevin belirlendiği deneyde annelerden ilk olarak çocuklarıyla oyun oynadıkları sırada telefonlarından bir Facebook sayfasına bakmaları istendi. Bundan sonrasında ise katılımcılara yine çocuklarıyla oyun oynarken okumaları için basılı bir dergi verildi. En son olaraksa annelerden, telefon veya dergi olmadan çocuklarıyla oyun oynamaları istendi.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından Infant and Child Development isimli dergide yayımlanan bulgular; annelerin telefon kullanırken veya dergi okurken çocuklarıyla kurdukları etkileşimin yaklaşık 4 kat kadar azaldığını aktardı. Buna ek olarak Borodkin, akıllı telefon ve dergi arasında herhangi bir fark olmadığını; ancak daha yaygın bir şekilde kullanılmasından kaynaklı olarak telefonlarında çok daha büyük bir tehlike arz ettiğin, ifade etti.

Henüz ebeveynlerin akıllı telefon kullanımının çocukların gelişimi üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir çalışma olmadığının altını çizen araştırmacılar, elde edilen bulguların, bu durumun çocuk gelişiminin üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu kanıtlar nitelikte olduğunu savundu.