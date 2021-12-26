Türkiye'den Almanya'ya Giden Üniversiteli Sayısı Artıyor

Almanya'da yapılan bir araştırma, özellikle de ülkelerinden Almanya'ya üniversite eğitimi için gelen Türk öğrencilerin sayısındaki artışı ortaya koydu. Araştırmada, Almanya'nın eğitim kalitesi ve sağlam ekonomisinin bunda etkisinin oldukça büyük olduğu belirtildi.

Türkiye’den Almanya’ya okumaya giden üniversite öğrencilerinin sayısında son yıllarda büyük bir patlama yaşanıyor. Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) elde ettiği son verilere göre Almanya’ya üniversite öğrencisi gönderen ülkeler arasında Türkiye; Çin, Hindistan, Suriye, Avusturya ve Rusya’dan sonra altıncı sırada geliyor.

Üstelik verilere göre COVID-19 pandemisi bile bu artışın önüne geçememiş gibi duruyor. 2020-21 eğitim döneminde de üniversiteli gençlerin Almanya’ya okumaya gitme oranında görülen artış, gençlerin Türkiye’dense yurt dışını tercih ettiğini açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Almanya'da okuyan Türk öğrenciler en çok fen, teknoloji, mühendislik ve matematik bölümlerini tercih ediyor

DAAD’ın açıkladığı bilgilere göre Almanya’da bulunan üniversitelere kayıt yaptıran Türk öğrencilerin artışından özellikle de 2017/18 kış döneminden bu yana göz ardı edilemez boyutlarda bir artış yaşanıyor. Bir önceki on yılda ortalamanın altında olan Türk öğrenci sayısında bu tarihler itibariyle sıçrama yaşandığının belirtildiği veriler, Almanya’ya giden Türk öğrencilerin 2016/17 kış döneminde bir önceki yıla göre sadece 0,3 arttığını; ancak bu oranın 2017/18 kış döneminde %9,8, 2018/19 döneminde %11 ve 2019/20 döneminde de %11,8 attığını gösteriyor.

Yaşanan bu gelişmeye dair yaptığı açıklamada DAAD Basın Sözcüsü Michael Flacke ise, "Uzun yıllardır Türk öğrencilerin Alman üniversitelerinde özellikle fen, teknoloji, mühendislik ve matematik bölümlerine büyük ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. Bu bölümler arasında Enformatik öne çıkıyor, ancak sosyal ve beşeri bilimlere de ilgi artıyor" ifadelerini kullanıyor.

Pandemi bile artışı durduramadı

Türkiye’den Almanya’ya okumak için giden üniversiteli sayısının, dünya genelinde seyahatin ve eğitimin mecburen kısıtlandığı pandemi yılı olan 2020/21 döneminde de artmaya devam ettiği gözlemlendi. DAAD’ın verilerinde, geçen yıl Almanya’daki üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin sayısının %5,8 arttığı ve böylece 10 bin 18’e yükselerek şu ana kadar ki en yüksek sayıyı gördüğü bildirildi.

Bunlara ek olarak Almanya’daki yabancı üniversite öğrencilerinin yüzde 65’inin eğitim almakta olduğu 158 üniversite ve yüksekokulun verileri de Türk öğrencilerinin bu yoğun ilgisinin açık bir şekilde gözler önüne sergiliyor. DAAD üniveristeler arasında yaptığı ankete katılanların %54’ü 2021/22 döneminde Türkiye’den eğitim göçü yapan öğrencilerin sayısının arttığını belirtirken %43’ü de bu artığın ‘çok yüksek’ kategorisinde değerlendirilen%10’un üzerinde olduğunu kaydediyor. DAAD, verilere Almanya’da doğup büyüyen veya liseyi de burada okuyan Türk kökenli öğrencilerin dahil edilmediğinin altını çiziyor. Bu da demek oluyor ki istatistikler tamamen Türkiye’den yapılan başvuruları kapsıyor.

Peki öğrenciler neden üniversite eğitimi için Almanya'yı tercih ediyor?

DAAD ayrıca öğrencilerin neden üniversite eğitimi için Almanya’yı tercih etme eğiliminde olduğuna da değiniyor. Buna göre COVID-19'ın ABD ve Avustralya gibi genelde tercih edilen eğitim bölgelerine gitmeyi zorlaştırdığını kaydeden Flacke, İngiltere’de de eğitim harçlarının oldukça yüksek olduğunu ve Almanya’nın bu gibi şeylerden faydalanarak üniversiteli öğrencilerin ‘hedef ülkesi’ haline geldiği ifadelerini kullanıyor. "Uluslararası öğrenciler için Baden-Württemberg eyaleti haricinde Alman üniversitelerinde harç uygulaması yok, “ şeklinde kaydeden Flacke, “Üniversiteler, öğretimdeki yüksek kalitesi ve öğretim ile araştırma arasındaki yakın bağ nedeniyle uluslararası alanda da büyük takdir görüyor" diye de sözlerine ekliyor.

Buna ek olarak Flacke, Almanya’yı bu derece çekici kılan etkenlerden birisinin de ülkenin güçlü ekonomisi olduğuna vurgu yapıyor. Bunun, Almanya’da kariyer kurmak isteyen öğrenciler için son derece önemli olduğunu belirten Flacke, çoğu öğrencinin Almanya’da ailevi bağları olduğunu ve bunun da karar vermede oldukça etkili olduğunu kaydediyor.

Türkiye'de yapılan araştırmalar da elde edilen sonuçları doğruluyor

Diğer bir yandan Türkiye’de yapılan kamuoyu araştırmaları ise 18 ila 24 yaş arasındaki genç bireylerin %70 gibi bir çoğunluğunun istediğini gösteriyor. 2020 yılında Yeditepe Üniversitesi’nin MAK Danışmanlık ile birlikte yürüttüğü ‘Gençlik Araştırması’nda elde edilen sonuçlar, 18-29 yaş grubundaki gençlerin %76’sının da daha iyi bir gelecek umuduyla yurt dışında bir hayat kurmak istediğini ortaya koyuyor. Her iki gençten birisi mutlu olmadığını belirtirken; gençlerin %77’si de yetenektense ‘torpil’in daha önemli olduğunu düşünüyor. Metropoll araştırma şirketinin 2021 yılının Şubat’ında açıkladığı veriler de bu araştırmayla son derece örtüşen sonuçlara sahip.

Metropoll’ün araştırmasına göre Türkiye’de yaşayan 18-24 yaş grubundaki kişilerin %70’i yurt dışında çalışmak veya okumanın hayalini kuruyor.