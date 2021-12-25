Çalışan Kesimin %62'si Daha Fazla Stres Yaşamaya Başladı

Yeni nesil çalışan esenliği platformu Welbees, Türkiye'deki çalışan kesimin son bir yılını gerçekleştirdiği bir anket ile değerlendirdi. Elde edilen sonuçlarda çalışanların %62'sinin stres artışı yaşadığı ortaya çıkarıldı.

COVID-19 pandemisi ve ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların birçok insanın psikolojisine zarar verdiğini ve stres oranlarının artmasına sebep olduğunu söylemek yanlış olmaz. Artan hayat pahalılığı ve sağlık endişeleri, çalışan veya çalışmayan tüm vatandaşların hayatını zorlaştırarak kötü günler yaşamasına neden oluyordu.

Yeni nesil çalışan esenliği platformu Welbees de çalışan kesimin psikolojisi üzerinde yeni bir araştırma yürüttü. Etki Yatırımı Platformu (Etkiyap) ile birlikte hazırlanan ve “Esenlik Programlarının Çalışan Esenliğindeki Yeri” ismi verilen çalışmada, her yüz çalışandan 62’sinin önceki yıla oranla kendini daha stresli hissettiği, 26’sının ise yaptıkları işe odaklanmada sıkıntılar yaşadığı ortaya çıkarıldı.

Y kuşağı, X kuşağından daha fazla stres yaşıyor

Mart 2020’de ülkemizde ortaya çıkan COVID-19 hastalığından ve son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar birçok çalışanı etkiledi. Bunun yanı sıra pandemi sebebiyle evden çalışan insanların olumsuz bir şekilde etkilendiği, Y kuşağının X kuşağına göre daha fazla zorluk yaşadığı da 1.178 çalışanın katıldığı çalışmada ortaya çıkarıldı.

Gerçekleştirilen ankete, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve İstanbul, Mersin, Eskişehir, Niğde, İzmir, Ankara, Afyonkarahisar ve Kayseri’de bulunan 10 şirket katılım gösterdi. Çoğunlukla 25-40 yaş arasını kapsayan Y kuşağı ve 41-56 yaş arasını kapsayan X kuşağının katıldığı çalışmada son bir yılda yaşananlar incelendi. Bunun sonucunda da çalışanların %62’sinin önemli derecede stres artışı yaşadığı bulundu.

Evden çalışmak dikkat dağınıklıklarına sebep oluyor

Araştırmada Y kuşağının daha fazla stres artışı yaşamasının sebebi olarak; hem kendileri hem de yakınlarının sağlığından endişe duymaları, ekonomik sıkıntılar sebebiyle işsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalmaları gösterildi. Bunun yanı sıra erkek ve kadın katılımcıların stres oranlarındaki artışında sayısal bir fark görülmediği aktarıldı. Kadınların erkeklere oranla daha fazla evden çalışmaya başladığı, bu yüzden odaklanmada sorun yaşadıkları da uzmanlar tarafından belirtildi.

Kadınlarda daha fazla yaşanan bu odaklanma sorunun en büyük sebebinin evden çalışma olduğu ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, evden çalışılan dönemlerde uygun ortam olmamasından dolayı insanların dikkatinin dağıldığını, bu sebeple de yaptıkları işe daha fazla odaklanamadıklarını kaydetti. Y kuşağının X kuşağından %6 daha fazla odaklanma sorunu yaşadığı da açıklamalar arasında yer aldı.

Son olarak araştırmada, çalışanların %76’sının işverenler tarafından sunulan ‘esenlik’ programlarını değerli gördüğü, bu konunun oldukça önemli olduğunu düşündüğü ifade edildi. İlaç ve yaşam bilimleri ile enerji sektörünün esenlik seviyesi olarak en yüksek sektörler arasında bulunduğu, uzaktan veya hibrit çalışma sistemlerinin de giderek yaygınlaştığı aktarıldı. Wellbees kurucusu Melis Abacıoğlu da çalışma ile ilgili, “Uzaktan ve hibrit çalışma giderek kalıcı hâle geliyor. İşverenlerin çalışanlarına değer vermesi ve uygun çalışma prensipleri uygulamasının da insanları iyi hissettirdiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.