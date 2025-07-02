Sürücü belgelerinde büyük değişim için geri sayım başladı. Eski tip ehliyetler 1 Ağustos 2025 itibarıyla geçersiz sayılacak. Yenileme ücreti 15 TL’den 7.438 TL’ye yükselecek. Yaklaşık 3,5 milyon kişi hâlâ eski tip ehliyet kullanıyor. 31 Temmuz’a kadar yenilenmeyen belgeler geçersiz olacak.

Eski tip ehliyet kullananlar için geri sayım başladı. 1 Ağustos 2025’ten itibaren bu ehliyetler geçersiz sayılacak. Yenileme işlemini bu tarihten önce yapmayanlar, mevcut 15 TL yerine yeni ücreti ödemek zorunda kalacak.

Türkiye'de 3,5 milyondan fazla kişi hâlâ eski tip ehliyet kullanıyor. Bu ehliyetlerin geçerliliği ise 31 Temmuz 2025’e kadar sürecek. 1 Ağustos itibarıyla yenilenmeyen sürücü belgeleri ise geçersiz sayılacak ve yenileme ücreti ciddi şekilde artacak.

Ehliyette yeni yenileme ücreti belli oldu

Şu anda 15 TL olarak uygulanan ehliyet yenileme ücreti, 1 Ağustos 2025’ten itibaren 7.438 TL’ye yükselecek. Yenileme işlemi için vatandaşların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden ya da Alo 199 hattı aracılığıyla randevu alması gerekiyor.

Yenileme işlemlerinin tamamlanabilmesi için randevu sırasında kimlik bilgileri, iletişim numarası ve güvenlik kodu gibi bilgilerin girilmesi yeterli oluyor. Başvuru süreci çevrim içi olarak hızlıca tamamlanabiliyor. Sürücü belgesini halen yenilemeyenlerin, yüksek ücretle karşılaşmamak için 31 Temmuz 2025'e kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bu tarihten sonra hem ehliyet geçersiz olacak hem de yenileme maliyeti katlanacak.