Tüm zamanların en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Albert Einstein, genellikle çeşitli teorileri ile tanınır. Ancak bu teorilerinin yanında onun, adından söz edilmesini sağlayan bir şey daha vardır. Dil çıkardığı fotoğrafı!

Söz konusu Albert Einstein’ın fotoğrafları olduğunda şüphesiz akıllara ilk önce dil çıkardığı fotoğrafı gelir. Merak edilen nokta ise ünlü fizikçinin hangi sebeple böyle bir poz verdiğidir.

Peki Einstein’ın bu meşhur fotoğrafının arkasında nasıl bir hikâye vardır?

Albert Einstein, 14 Mart 1951’de 72 yaşına girmişti.

Almanya’nın Ulm kentinde doğan Einstein, uzun süredir ABD’de yaşıyordu ve New Jersey’deki Institute for Advanced Study’de çalışmalarını sürdürüyordu.

Bu araştırma merkezinde, ünlü fizikçi için bir doğum günü kutlaması organize edildi ve epey kalabalık olan bu davette, çok sayıda da basın fotoğrafçısı vardı. Fotoğrafçılar bu kutlamanın sonunda, Einstein’ın mükemmel bir pozunu çekmeyi umarak, mekânın dışına çıktılar.

Tüm gece boyunca gülümseyerek kendisine yöneltilen soruları cevaplayan fizikçi için gece, oldukça yorucu geçmişti. Davetin sonunda bir arkadaşı, Einstein’ı evine bırakmayı teklif etti.

Ünlü fizikçi, bir arabanın arka koltuğuna çalışmalarını sürdürdüğü enstitünün eski başkanı Dr. Frank Aydelotte ve eşi ile birlikte oturdu.

Fakat bu sırada bir muhabir ve fotoğrafçı grubu, arabaya doğru ilerledi. İddialara göre Einstein, “Bu kadar yeter!” diyerek bağırdı ve fotoğrafçıları uzaklaştırmak istedi. Ancak hiç kimse onu dinlemedi.

Ünlü fizikçi sonunda muhtemelen bıkkınlıkla bir anlığına gazetecilere doğru dönerek dilini çıkardı ve sonra da arkasını döndü. Birkaç saliseden daha uzun sürmeyen bu görüntüyü ise şanslı gazeteci Arthur Sasse yakaladı.

Devamında da aslında büyük bir bıkkınlıkla bu pozu veren Einstein, bunu oldukça beğendi ve fotoğrafı çeken gazeteciye tebrik kartı yollayarak verdiği pozdan 9 baskı talep etti. Bunun sonucunda da bugün hepimizin bildiği, ikonik Einstein imajı ortaya çıkmış oldu.

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