Son zamanlarda adını daha sık duymaya başladığımız ve giderek popüler hale gelen tropikal ejder meyvesi, alıştığımız meyvelere pek benzemeyen sıra dışı bir görünüme sahip. Bu ilginç görünüm altında ise insan sağlığına sayısız fayda saklıyor. Gelin ejder meyvesi nedir, faydaları nelerdir soruları üzerinden bu enteresan meyveyi yakından tanıyalım.

Eminiz pek çok kişi ejder meyveli smoothie isimli bir içecek duyduğu zaman bizim gibi biraz şaşırmıştır. Çünkü biz elma biliriz, karpuz biliriz, kivi falan biliriz ama ejder meyvesi gibi havalı ada bir meyveyle henüz tanışmamıştık. Bu meyvenin adı kadar kendisi de havalı görünüyor çünkü yeşil pullara sahip kırmızı bir kabuğu ve siyah çekirdeklere sahip beyaz bir içi var. Yani adının hakkını gerçekten veren bir meyve.

Son birkaç yıldır ülkemizin bazı seralarında da yetiştirilmeye başlanan ejder meyvesi, tahmin edebileceğiniz gibi tropikal bir meyve ve bu nedenle bizim insanımız buna pek alışkın değil. Elbette tropikal olduğu için de biraz pahalı. Bu nedenle pek çoğumuz adını sık sık duyduğumuz ve giderek popüler olan bu meyveyi henüz tadamadık. Gelin ejder meyvesi nedir, faydaları nelerdir soruları üzerinden bu enteresan meyveyi yakından tanıyalım.

Ejder meyvesi nedir?

Pitaya, pitahaya ve çilekli armut gibi pek çok farklı isme de sahip olan ejder meyvesi, Hylocereus isimli bir kaktüsün meyvesidir. Bu kaktüsün en dikkat çeken özelliği yalnızca geceleri çiçek açıyor olmasıdır. Meksika ve Orta Amerika bölgesine has bir bitkinin meyvesi olan ejder meyvesi, artan talep nedeniyle son yıllarda dünyanın neredeyse her noktasında yetiştirilmeye başlamıştır.

Ejder meyvesinin bu adı almasının nedeni kabuğunun rengi ve özellikleridir. Kırmızı olan dış kabuğunda yeşil pullar vardır. Bu yapısı nedeniyle ejderha derisine benzetilmiş ve tüm dünyada bu adla anılır hale gelmiştir. Sarı ejder adı verilen sarı kabuklu bir türü daha vardır. Ejder meyvesinin kabuğunu çıkardığınız zaman içinde hamurumsu beyaz bir meyve ve siyah çekirdekler göreceksiniz.

Ejder meyvesinin faydaları nelerdir?

100 gramlık ejder meyvesi yalnızca 60 kaloridir. 1.2 gram protein, 0 yağ, 13 gram karbonhidrat, 3 gram lif, yüzde 3 C vitamini, yüzde 4 demir ve yüzde 10 magnezyum barındırır. Mineral ve vitamin açısından zengin olmasına rağmen düşük kalorili olması en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesidir.

Ejder meyvesinde kötü kolesterolü dengeleyen betalainler, antikanser etkisine sahip hidroksisinnamatlar, beyin ve kalp sağlığına iyi gelen flavonoidler bulunmaktadır. Yani antioksidan açısından son derece zengindir. Obez fareler üzerinden yapılan çalışmalarda ejder meyvesinin insülin direncini ve yağlı karaciğerin yarattığı olumsuz etkileri azalttığı görülmüştür.

Prebiyotik lif içeriği sayesinde bağırsaklarımızdaki faydalı bakterilerin büyümesini sağlar. Tip 2 diyabetin olumsuz etkilerini azaltır. Yağlı ve yüksek karbonhidratlı bir diyetin insan vücudunda yarattığı olumsuz etkileri dengeler. Damar sertliği üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Yani fit ve sağlıklı bir yaşam için aradığımız ne varsa ejder meyvesinin içinde bulunmaktadır.

Ejder meyvesi hakkında bazı ilginç bilgiler:

Ejder meyvesi Meksika başta olmak üzere Orta ve Güney Amerika’ya özgü bir bitkidir ancak son yıllarda dünyanın pek çok farklı noktasındaki seralarda yetiştirilmektedir.

Hylocereus undatus, ejder meyvesinin bilimsel adıdır.

Ejder meyvesi, kaktüs ailesine ait bir bitki olarak kabul edilir.

Yetiştirildiği bölgeye göre pitaya, pitahaya ve çilekli armut gibi farklı isimler almıştır.

Ejder meyvesi veren kaktüs, 20 metrelik dev bir ağaca dönüşebilir.

Ejder meyvesi veren kaktüs olan hylocereus, yalnızca geceleri çiçek açar.

Bir ejder meyvesi ortalama 300 gram ağırlığındadır.

Kalorisi ve yağı düşük, vitamin ve antioksidan oranı yüksektir.

Dünyanın farklı mutfak kültürlerinde pek çok farklı ejder meyveli tarif vardır.

Siz de ejder meyvesi yetiştirebilirsiniz:

Her gün bir tane yiyelim ama para mı dayanır diyorsanız endişe etmeyin, siz de evde kendi imkanlarınızla ejder meyvesi yetiştirebilirsiniz. Bunun için kök kesim yoluyla bir fidan alabilir ya da biraz daha uğraşarak çekirdeğinden bir fidan elde edebilirsiniz. Ejder meyvesi çekirdeklerinden bir tanesini nemli ortamda filizlendirdikten sonra toprağa dikerek yetiştirebilirsiniz.

Elbette ejder meyvesi veren bitki olan kaktüs, balkona koyayım da kendi kendine yetişsin türünden bir bitki değildir. Tropikal bir bitki olduğu için ılıman iklim ister. Tohum dikimi, don döneminden altı hafta önce yapılmalı ve fidanlar 15 cm boyuna geldiği zaman başka bir toprağa alınmalıdır.

Ejder meyvesi bitkisinin günde en az altı saat doğrudan güneş ışığına maruz kalması gerekir. Düzenli sulamaya dikkat edin ancak ne çok ne de az su dökün. Birkaç haftada bir gübre takviyesine ihtiyacı vardır. İyi bir şekilde baktığınız zaman iki ile üç yıl arasında ilk meyvelerini hasat edebilirsiniz.

Son zamanlarda adını sık sık duyduğumuz ve tüm dünyada giderek popüler hale gelen bir tropikal meyve olan ejder meyvesi nedir, faydaları nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtlayarak bu sıra dışı meyve hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Ejder meyvesi vitamin ve antioksidan bakımından zengin olduğu için günde bir porsiyondan fazla tüketmeniz önerilmiyor. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.