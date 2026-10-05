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Ekim 2026 Suzuki Fiyat Listesi Belli Oldu: Swift Hibrit'te Fiyatlar Sabit

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Suzuki’nin Ekim 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın Türkiye’deki otomobil ürün gamında Vitara Hibrit, S-Cross Hibrit ve Swift Hibrit modelleri yer alıyor.

Ekim 2026 Suzuki Fiyat Listesi Belli Oldu: Swift Hibrit'te Fiyatlar Sabit
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Suzuki, Ekim 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Güncel listede 2026 model yılı Vitara ve S-Cross ile 2025 model yılı Swift bulunuyor.

Bu içerikte Suzuki’nin Ekim 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazında donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarını ve kampanyalı fiyatları bir araya getiriyoruz.

İçerikten Görseller

Ekim 2026 Suzuki Fiyat Listesi Belli Oldu: Swift Hibrit'te Fiyatlar Sabit
Suzuki Vitara Hibrit
Suzuki S-Cross Hibrit
Suzuki Swift

Suzuki fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Vitara Hibrit 2.178.000 TL 2.133.000 TL
S-Cross Hibrit 2.365.000 TL 2.265.000 TL
Swift Hibrit - 2.079.000 TL

Vitara Hibrit fiyatları - Ekim 2026

Suzuki Vitara Hibrit

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.4 MHEV 129 PS Benzinli 6AT GL Elegance, Tek Renk, 4x2 2.178.000 TL 2.133.000 TL
1.4 MHEV 129 PS Benzinli 6AT GL Elegance, Çift Renk, 4x2 2.228.000 TL 2.183.000 TL
1.4 MHEV 129 PS Benzinli 6AT AllGrip GL Elegance, Tek Renk, 4x4 2.640.000 TL 2.570.000 TL
1.4 MHEV 129 PS Benzinli 6AT AllGrip GL Elegance, Çift Renk, 4x4 2.690.000 TL 2.620.000 TL
1.4 MHEV 129 PS Benzinli 6AT GLX Black Edition, Çift Renk, 4x2 2.665.000 TL 2.595.000 TL
1.4 MHEV 129 PS Benzinli 6AT AllGrip GLX Black Edition, Çift Renk, 4x4 2.823.000 TL 2.773.000 TL

Vitara Hibrit, Suzuki’nin SUV ürün gamındaki modellerinden biri olarak 1.4 MHEV benzinli motor, 6 ileri otomatik şanzıman ve 4x2 veya AllGrip 4x4 çekiş seçenekleriyle satışta.

Vitara Hibrit opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

S-Cross Hibrit fiyatları - Ekim 2026

Suzuki S-Cross Hibrit

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.4 MHEV 129 PS Benzinli 6AT GL Elegance, 4x2 2.365.000 TL 2.265.000 TL
1.4 MHEV 129 PS Benzinli 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance, 4x4 2.699.000 TL 2.659.000 TL
1.4 MHEV 129 PS Benzinli 6AT GLX Black Edition, 4x2 2.745.000 TL 2.650.000 TL
1.4 MHEV 129 PS Benzinli 6AT AllGrip GLX Black Edition, 4x4 2.919.000 TL 2.869.000 TL

S-Cross Hibrit, Ekim 2026 listesinde 1.4 MHEV benzinli motor ve 6 ileri otomatik şanzımanla sunuluyor. Modelde 4x2 ve AllGrip 4x4 seçenekleri bulunurken, donanım tarafında GL Elegance ve GLX Black Edition versiyonları yer alıyor.

S-Cross Hibrit opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Swift Hibrit fiyatları - Ekim 2026

Suzuki Swift

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 MHEV, Benzinli CVT LIFE Tek Renk, 4x2 - 2.079.000 TL
1.2 MHEV, Benzinli CVT LIFE Çift Renk, 4x2 - 2.109.000 TL

Swift Hibrit, Ekim 2026 listesinde 1.2 MHEV benzinli motor, CVT otomatik şanzıman ve 4x2 çekiş sistemiyle yer alıyor. Suzuki’nin fiyat listesinde Swift için 2026 model yılına ait tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı paylaşılmıyor; yalnızca 2025 model yılına ait kampanyalı anahtar teslim fiyatlar bulunuyor.

Swift Hibrit opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Suzuki Türkiye

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