Yeni bir telefon aldığımızda ilk değiştirdiğimiz ayarlardan biri olan ekran kapanma süresini nasıl değiştireceğinizi içeriğimizde adım adım anlattık.

Telefonlarımızı kullanırken ekranın gereğinden erken kapanması, hem dikkat kaybına hem de tekrardan şifre girmemize neden oluyor. Özellikle uzun bir makale okuduğunuz ya da birinden mesaj beklediğiniz gibi durumlarda da ekranın kapanmasını istemeyebiliyorsunuz.

Android ve iOS işletim sistemleri kullanıcıya çeşitli ekran zaman aşımı süreleri sunuyor ancak bahsettiğimiz sebeplerden ötürü bu süreyi değiştirmek isteyebiliyoruz. Bu içeriğimizde hem Android hem de iOS için ekran kapanma süresi değiştirme yöntemini anlatacağız.

Ekran kapanma süresi değiştirme (Android)

Ayarlar uygulamasını açın.

Ekran veya Görüntü menüsüne girin.

“Uyku” veya “Ekran zaman aşımı” seçeneğini bulun.

Listeden tercih ettiğiniz süreyi (15 saniye, 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika, 5 dakika, 10 dakika vs.) seçin.

NOT: Eğer telefonunuzda özel bir üretici arayüzü (One UI, MIUI, EMUI vb.) varsa, menü adları farklılık gösterebilir. Yine de “Ekran” veya “Görüntü” ayarları içinde mutlaka “Uyku” ya da “Zaman aşımı” seçeneği bulunur.

Ekran kapanma süresi değiştirme (iOS)

Ayarlar uygulamasını açın.

Ekran ve Parlaklık bölümüne girin.

“Otomatik Kilit” seçeneğine dokunun.

Listeden tercih ettiğiniz süreyi (30 saniye, 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika vs.) seçin.

NOT: Bazı : Bazı iOS sürümlerinde “Otomatik Kilit” seçeneği, telefonunuzun Düşük Güç Modu’nda olması hâlinde 30 saniye olarak sabitlenebilir. Bu durumda düşük güç modunu kapatarak farklı süre seçebilirsiniz.

Ekran kapanma süresi değiştirme pil ömrünü nasıl etkiler?

Kısa süreli ekran kapanma süresi, ekranın daha çabuk kapanmasını sağladığı için pil tüketimini azaltır ancak çok kısa sürelerde sürekli ekranı açmak da pil tüketimini artırabilir. Orta süreler genellikle en iyi dengeyi sunar.

“Otomatik Kilit” seçeneğini değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

iOS’ta düşük güç modu aktifleştirilmişse otomatik kilit 30 saniye ile sınırlanır. Ayarlar > Pil > Düşük Güç Modu’nu kapatarak diğer seçeneklere erişebilirsiniz.

Ekran kapanma süresini dinamik olarak değiştirmek mümkün mü?

Google Play ve App Store’da ekran kapanma süresini uygulama bazlı veya konuma göre otomatik ayarlayan üçüncü parti uygulamalar bulunmaktadır ancak güvenilir bir uygulama seçtiğinizden emin olun.

Tablette de aynı adımları mı uygulamalıyım?

Evet, Android veya iOS tabletlerde ayar menüleri genellikle telefonlarla aynıdır. “Ayarlar > Ekran” veya “Ayarlar > Ekran ve Parlaklık” bölümlerine bakmanız yeterlidir.