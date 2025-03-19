Telefonlar, hayatımızın içine girdikçe her şeyde olduğu gibi bu cihazlarda da sahte ürünler ve dolandırıcılık yöntemleri artış gösterdi. Peki, aldığınız telefonun ekranının sahte olup olmadığını ya da ekran değişiminde orijinal parça takılıp takılmadığını nasıl anlayacaksınız?

Bu sorunun cevabını merak ediyor ve orijinalden yanaysanız doğru yerdesiniz!

Bazı ekranlar, gerçeğine çok yakın olup başta fark etmesi zor olsa da çok basit yöntemlerle telefonunuzun sahte ekrana sahip olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Ekran kalitesi ve renk doğruluğu

Orijinal ekranlar, yüksek çözünürlük ve renk doğruluğu sunarken sahte ekranlarda renkler soluk veya abartılı olabilir, daha çok sarı veya mavi görebilir, pikselleşme veya bulanıklık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Telefonunuzun ekranını açık bir şekilde inceleyin ve renklerin doğal olup olmadığına dikkat edin.

Dokunmatik hassasiyet

Orijinal ekranlar, dokunmatik hassasiyet konusunda oldukça başarılı. Sahte ekranlarda ise dokunmatik algılama sorunları yaşanabilir.

Özellikle ekranın belirli bölgelerinde tepki vermeme veya yanlış tepki verme gibi sorunlar gözlemlenebilir. Telefon görüşmesi sırasında ekran kapanmayacağı gibi beklenmedik dokunuşlar da görebilirsiniz. Ekranın her yerine dokunarak bu tür sorunları kontrol edebilirsiniz.

Yazılım uyumsuzlukları

Sahte ekranlar, bazen telefonun yazılımıyla tam uyumlu çalışmayabilir. Bu durumda, ekran ayarlarında bazı seçenekler eksik olabilir veya ayarlar değiştirildiğinde beklenmedik sorunlar ortaya çıkabilir. Ayarlar menüsünde ekranla ilgili seçenekleri kontrol ederek bu tür uyumsuzlukları tespit edebilirsiniz.

“Orijinal olmayan bir ekranla değişti.” ya da “Beklendiği gibi çalışmıyor.” bildirimleriyle telefonunuz sizi uyaracaktır.

Parlaklık ve açılı görüntü kalitesi

Orijinal ekranlar, farklı açılardan bakıldığında bile net ve parlak bir görüntü sunuyor. Sahte ekranlarda ise açı değiştikçe görüntü kalitesi düşebilir, renkler bozulabilir veya ekran kararabilir. Telefonunuzu farklı açılardan inceleyerek bu durumu test edebilirsiniz.

Fiziksel inceleme

Tüm bunların yanı sıra sadece dışarıdan bakarak da ekranınızın sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz. Sahte ekranlar, genellikle orijinal ekranlara göre daha hafif veya daha kalın olabiliyor. Ayrıca ekranın kenarlarında boşluklar veya yapıştırma izleri görebilirsiniz.

Yetkili servis kontrolü

Eğer yukarıdaki yöntemlerle bir sonuca ulaşamadıysanız telefonunuzu yetkili bir servise götürüp kontrol ettirerek en net cevabı da alabilirsiniz.

Unutmayın, telefonunuzun orijinal olması hem performans hem de güvenlik açısından önemli. Bu nedenle de sahte ürünlerden uzak durmanızda fayda var.

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