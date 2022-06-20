Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından düzenlenen toplantıda dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle yeni bir zam konusunda anlaşmaya varıldı.

Geçtiğimiz gün Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından 14’üncüsü düzenlenen ve elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılım gösterdiği Sektör Değerlendirme Toplantısı’nda elektrik bedelleriyle ilgili yeni talepler sunulmuştu.

Toplantının ardından yapılan taleplerle ilgili görüş birliğine varıldı. DW Türkçe’nin haberine göre ilerleyen günlerde geçerli olmak üzere elektrik satış bedellerine yeni bir zam daha geliyor.

Yeni zam kararının 1 Temmuz itibarıyla kesinleşmesi bekleniyor

Geçtiğimiz ay benzer bir haber EPDK’dan gelmiş ve elektriğe yüzde 15 ila 25 oranında yeni bir zam yapılmıştı. Ancak dağıtım şirketleri yetkilileri kur farkının artması ve artan enerji kaynağı maliyetlerinin altını çizerek yeni bir zam daha yapılmasını talep etti. Yetkililerin talepleri doğrultusunda yüzde 30’luk zam yapılması için görüş birliğine varıldı.

Ek olarak söz konusu habere göre 1 Temmuz itibarıyla yüzde 30’luk zam kararının alınması ve kısa bir süre içinde yürülüğe girmesi bekleniyor. Yeni zamlar yürürlüğe girdiği takdirde 2022’nin ilk yıllarından itibaren toplam olarak birinci kademe kullanıma yüzde 58, ikinci kademe kullanıma yüzde 137’lik bir zam yapılmış olacak.

Yeni zammın gelmesi halinde birinci kademede 230 kWh'lık fatura alt sınırı 332 TL'den 430 TL'ye; ikinci kademede ise alt sınır 475 TL'den 760 TL'ye çıkacak.