Bu sabah itibarıyla zam gelen motorine 16 Haziran'ı 17 Haziran'a bağlayan gece, yani bu gece bir zam daha geliyor.

Araç sahiplerinin ne yazık ki duymaya alışık olduğu akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Daha bu sabah 1,27 TL zamlanan motorin, bu geceden geçerli olmak üzere 80 kuruş daha zamlandı. Son zam ile birlikte motorinin litre başına fiyatı 30 TL'nin üzerine çıkacak.

24 saat arayla gelen toplam 2,07 TL zam, 50 litre depoya sahip standart bir binek otomobile depo başına 103 TL olarak yansıyacak. Ayrıca motorin fiyatının 30 TL'yi aşması, yine aynı binek otomobil için bir depo maliyetinin 1500 TL'yi aştığı anlamına geliyor.

Motorin fiyatı arttıkça tüm ürünlere zam geliyor

Motorin fiyatının artması yalnızca araç sahiplerini değil, yaşayan hemen herkesi ilgilendiriyor. Zira nakliye sektörünün motorin kullanan araçlar ile yürüyor olması, motorin zamlarının yediğimiz ekmekten içtiğimiz suya kadar 'zam' olarak yansımasıyla sonuçlanıyor.

Motorin fiyatlarının son bir yıl içerisinde dolar ve enflasyona kıyasla ne kadar arttığını incelediğimiz Motorin Fiyatı Son 1 Yılda Ne Kadar Arttı? içeriğimize de bir göz atmanızı tavsiye edebilirz.

Bu gece itibarıyla gelecek zammın ardından 3 büyük şehirde motorin fiyatları şu şekilde olacak: