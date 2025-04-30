Isuzu, D-Max kamyonetinin tamamen elektrikli versiyonunun tüm detaylarını açıkladı. İşte iddialı olacak elektrikli pickup hakkında bilmeniz gerekenler.

Her otomobil üreticisi gibi Japonya merkezli Isuzu da elektrikli otomobillere olan hamlelerini artırmaya başlamıştı. Şimdi ise şirket, ilk elektrikli kamyoneti olan D-Max EV isimli aracının global lansmanını gerçekleştirdi ve seri üretimien başladığını duyurdu.

Isuzu D-Max, herhangi bir pickup türündeki araca benzeyen, gözümüzün alışık olduğu bir tasarımı elektrikli motorla birleştiriyor. Şirketin aktardığına göre araç, hâlihazırdaki dizel modellerle aynı güce sahip olacak.

Karşınızda Isuzu D-Max

5,2 metre ile Ford Ranger ile aynı uzunluğa sahip elektrikli Isuzu D-Max, markanın mevcut dizel motorlu D-Max’inin 3.500 kilogramlık çekme kapasitesine ulaşmayı başarıyor. Ayrıca 1000 kg’lık yük kapasitesiyle de geliyor. Yük kapasitesi 1200 kg’lık dizel versiyona göre daha az ancak bunun nedeni muhtemelen bataryası.

Araç, 66,8 kWh’lik bir bataryayla kullanıcılara gelecek. WLTP verilerine göre bu bataryayla birlikte 263 kilometreye çıkan bir menzil sunacak. Şehir içi kullanımda ise menzili 360 kilometreye kadar çıkabilecek. 50 kW şarj ile bir saatte %20’den %80’e çıkabileceğini de ekleyelim.

Tamamen elektrikli Isuzu D-Max’te çift motorlu bir sistem karşımıza çıkıyor. Bu motorlar, toplamda 188 beygir gücü ve 325 Nm’lik tork üretebiliyor. Bu da şu anki dizel modellerle aynı performansı sergileyebildiği anlamına geliyor. Maksiumum hızının 130 km olduğunu ve 4x4 olarak geldiğini de ekleyelim.

Japon üretici, Isuzu D-Max EV’nin fiyatını henüz açıklamadı. Dizel model 41 bin dolar civarında fiyata sahip. Benzer skalada olacağını tahmin edebiliriz. Avrupa’da önümüzdeki aylarda yollarda olacak. Birleşik Krallık ve diğer bölgelere ise 2026’da gelecek.