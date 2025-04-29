Avrupa'da yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi, en çok da elektrikli otomobil sahiplerini tedirgin etti. Peki elektriğin olmadığı durumda bir jeneratör kullanarak elektrikli otomobilimizi şarj edebilir miyiz?

Dün tüm dünyanın gündemi, Avrupa'nın pek çok ülkesinde yaşanan elektrik kesintileriydi. Başta Portekiz ve İspanya olmak üzere pek çok bölgede geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer, yaşanan olay karşısında çaresiz kalırken hayat, pek çok yerde durma noktasına geldi.

Elektrik, hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Evlerimizi artık bir kenara koyalım, otomobillerimiz bile elektrikle çalışmaya başladı. Peki dün yaşanan olayın bir benzeri yine yaşanırsa elektrikli otomobillere ne olur? Elektrikli arabalar, jeneratörlerle şarj edilebilirler mi?

Bu sorunun cevabı evet. Ama...

Evet, elektrikli otomobilleri jeneratörlerle şarj edebilirsiniz. Neticede jeneratörler, bir bakıma çok büyük bataryalar olarak düşünülebilirler. Dizel ve benzinli motora sahip jeneratörler, bu yakıt ile ürettikleri elektrik enerjisi diğer cihazlara aktarabilirler. Yani teknik olarak bir elektrikli otomobili jeneratör kullanarak şarj edebilirsiniz.

Gelelim işin "ama" kısmına

Elektrikli otomobili jeneratörle şarj etmedeki problem, hızlı şarj meselesi. Bilindiği üzere piyasadaki elektrikli otomobiller, sahip oldukları hızlı şarj desteği sayesinde birkaç saat bile sürmeden şarj edilebilirler. Ancak günümüz jeneratörlerinde o hızları yakalamak çok mümkün olmayacaktır. Diyelim ki aşırı yüksek hız sunabilen veya sunamayan bir jeneratör temin ettiniz. Bu jeneratörün enerji gücü, bir elektrikli otomobili yüzde 100 şarj edebilecek seviyede olmayabilir.

Sonuca gelecek olursak elektrikli otomobili bir jeneratör ile şarj edebilirsiniz ancak burada alacağınız verim, tartışmaya açık olacaktır...