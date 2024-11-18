Mercedes-Benz, büyük merakla beklenen elektrikli CLA'nın motor ve bataryası konusunda bazı detayları paylaştı. Araç, gerçekten çok etkileyici özelliklerle gelecek.

Diğer markalar gibi elektrikli otomobillere geçmeye hazırlanan Mercedes-Benz, geçen yıl Türkiye’de de çok sevilen bir model olan CLA’nın elektrikli bir versiyonunun geleceğini duyurmuştu. Son birkaç aydır da bu model hakkında bilgiler görüyorduk. Kamuflajlı da olsa paylaşılan görsellerden aracın tasarımının nasıl görüneceğine dair fikir edinebilmiştik.

Şimdi ise elektrikli CLA hakkında bir önemli gelişme daha yaşandı. Alman otomobil devi, aracın bazı teknik detaylarını bizlerle buluşturdu. Görünüşe göre model, gerçekten etkileyici özelliklerle gelecek. Bu da çok iddialı olacağını ve Tesla Model 3 ile kapışacağının bir göstergesi.

En verimli elektrikli otomobillerden biri olacak

Şirket, yeni CLA’nın hem motor hem de pil tarafından bilgiler verdi. Açıklamaya göre elektrikli CLA, 100 km’de 12 kWh enerji harcayarak inanılmaz verimli bir otomobil olacak. Bu da onun şu anda yollardaki en yüksek enerji verimliliğine sahip elektrikli otomobil olacağını gösteriyor.

Elektrikli CLA, bunu Mercedes’in MMA platformunda geliştirdiği EDU 2.0 ismini verdiği yeni kompakt motoru sayesinde başaracak. Motorun arkada 200 kW, dört tekerlekten çekişli versiyonlarda ise önde ek 80 kW sunacağı söyleniyor. Soğuk havada daha fazla verimlilik için ise motordan, aküden ve ortam havasından ısıyı yakalayabilen bir ısı pompası göreceğiz.

Mercedes’in aktardığına göre model, her birinin kendine has avantajları olan 2 farklı batarya versiyonuyla sunulacak. Daha büyük olan 85 kWh’lik modelde 750 km’lik etkileyici bir menzil göreceğiz. Diğer küçük bataryalı versiyon ise 58 kWh’lik olacak. Ayrıca aracın 10 dakikada 300 km menzil sunmasını sağlayacak hızlı şarj özelliğiyle de geleceği eklenmiş.

Elektrikli CLA’nın henüz tam tasarımı ve tüm teknik detayları paylaşılmadı. Türkiye’de de ciddi satış oranlarına ulaşabileceğini tahmin edebileceğimiz modelin yıl bitmeden tanıtılması, yollarda ise 2026’da olması bekleniyor. Tahmini fiyatı ise 50 bin dolar civarında. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz.