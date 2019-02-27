Volvo’nun lüks performans otomobilleri üreten markası Polestar, ilk elektrikli otomobilini internet üzerinden tanıttı. Yeni araçlar Tesla Model 3 ile rekabet edecek fiyatlara ve özelliklere sahip olacak.

Özellikle Avrupa menşeli otomobil üreticileri için elektrikli otomobiller oldukça önemli durumda. Yeni teknolojiler ile uyumlu, kısmen de olsa otonom ve elektrikli araçları sektörün geleceği olarak gören Avrupalı üreticiler, pazarda şimdiden söz sahibi olmaya çalışıyor.

Volvo’nun lüks markası Polestar, 59,900 euroluk fiyatı ve 440 kilometreden fazla menzili ile Tesla Model 3’e karşı piyasada mücadele edecek.

Model 3 ve Polestar 2, çoğu üst düzey otomobil üreticisinin elektrikli modellerinden daha ucuz. Hem Tesla hem Polestar elektrikli otomobillere geçmeyi düşünen kullanıcıları hedefliyor. İki firma da özel üretim araçlardan ziyade seri üretimle üretilmiş araçlar piyasaya sürme amacında.

Polestar’ın hamlesi tam da Avrupa ve Çin hükümetlerinin elektrikli araç teşvikleriyle aynı noktada geldi. Tesla, uzun zamandır bu bölgelerde daha fazla müşteri çekmeye çalışıyordu.

ABD’nin önde gelen dergilerinden Consumer Reports, Tesla Model 3’ün güvenilirlik sorunlarını haber haline getirdikten sonra Tesla büyük sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Analizciler, yeni Polestar’ın Volvo platformu üzerinde inşa edilen, güçlü mühendisliğe sahip bir motora sahip olacağını belirtiyor.

Polestar CEO’su Thomas Ingenlath, Reuters’e yaptığı açıklamada, 2020 yılının ikinci yarısında satışa çıkacak olan Polestar 2 otomobilden 2-3 yıl içerisinde 50,000 adetten fazla satmayı planladıklarını söyledi. Şirketin bu araçların üretimi için ne kadar kapasite ayıracağını ise piyasa koşulları şekillendirecek.

CEO, piyasanın iyi gelişmesi halinde üretim limiti olacağını düşünmüyor. Aracın piyasada nasıl etki yaratacağının, piyasanın nasıl oluşacağının ve gümrüklerin nasıl şekilleneceğinin bu konuda önemli olduğunu da belirtiyor.

Geçtiğimiz yıl Alman otomotiv devleri Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW üst seviye elektrikli araçlarını tanıtarak, piyasayı adeta tek başına elinde tutan Tesla’ya da güç gösterisi yapmıştı.

Elektrikli otomobil piyasasında şimdiden yer kapmak, klasik yanmalı motorlara sahip araçlar üreten firmalar için büyük önem arz ediyor. Avrupa ve Çin’de eski usül yanmalı motorlara olan talep azalıyor. ABD’nin ticaret savaşı da bu durumu etkiliyor.

Polestar 2, Volvo’nun daha önce vaat ettiği 5 elektrikli otomobilden birisi olacak. Bu aracın Çin pazarına girişi daha olası görünüyor. Zira Çinli üretici Geely, aynı zamanda Polestar’ın hissedarı ve Volvo’nun ana firması. Araç şu anda belli ülkelerde internet üzerinden sipariş verilebiliyor.