Volvo'nun tam elektrikli performans otomobili markası Polestar'ın ikinci modeli Polestar 2, bilgi-eğlence sistemi olarak Google HMI sistemini kullanacak.

İsveçli otomobil markası Volvo’nun, Tesla Model 3’e doğrudan rakip olarak geliştirdiği yeni tam elektrikli performans otomobili markası Polestar’ın yeni modeli olacak Polestar 2, Google’ın yeni HMI (İnsan-Makine Arayüzü) sistemine dayanan bir bilgi-eğlence sistemine sahip olacak. Polestar Twitter hesabı üzerinden atılan bir tweet ile ortaya çıkan bilgiye göre araç, Google tarafından geliştirilmiş bir bilgi-eğlence sistemine sahip olmasına rağmen Android Auto’dan daha ileri seviye bir sistem sunacak.

Paylaşılan görsellere göre Polestar 2, navigasyon için Google Haritalar’a; iş ve planlama için Google Takvim’e; müzik için Play Music ve Spotify’a; eller-serbest görüşmeler için dahili Telefon uygulamasına ve Hangouts’a sahip olacak. Sürücüler HMI üzerinden aracın şarj seviyesinden direksiyon sertliğine, koltuk ısıtıcılarından hız kontrolüne kadar pek çok farklı bilgi ve kontrole ulaşabilecekler.

Volvo ve Google, arayüzün mümkün olduğunca temiz ve kullanışlı olması için yoğun çaba göstermiş durumda. Volvo’nun ilk tam elektrikli performans aracı olacak Polestar 1, Google HMI sistemine sahip olmayacak. Sistem yalnızca 40,000 dolar fiyata sahip olması beklenen Polestar 2’de bulunacak. Polestar 2, Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nda resmi olarak tanıtılacak.