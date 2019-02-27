İki Türk Firması Yerli Elektrikli ve Otonom Araç Geliştirdi

FEV Türkiye ile KODECO, bir yıllık yoğun çalışmanın ardından yerli sürücüsüz ve elektrikli araçlarını geliştirdiklerini duyurdu. Araç, gelecek haftadan itibaren test edilecek.

İki ayrı teknoloji şirketi olan FEV Türkiye ve KODECO, yaptıkları açıklama ile sürücüsüz elektrikli bir araç geliştirdiklerini duyurdu. Otomod olarak adlandırılan araç, FEV Türkiye'nin merkezinin de bulunduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'te test edilmeye başlandı. 1 yıllık bir çalışmanın neticesi olan araç hakkında konuşan KODECO Genel Müdürü Kerem Odabaşı, TÜBİTAK’tan ‘Kampüs İçi Yolcu/Yük Taşıyan Çok Fonksiyonlu Elektrikli Otonom Taşıt’ adlı projeleri için destek aldıklarını belirtti.

“Projemizin önemli aşaması olan test prototipimizi çıkarmayı başardık. Bu test aracı dijital sürüş kontrolü ve otonom özelliklerin yol sürüş denemeleriyle beraber geliştirilmesi için üretildi. Dolayısıyla ergonomi ve görsellik gibi özellikler sonraki prototipe saklandı.” diyen Odabaşı, Otomod’un gelecek haftadan itibaren İTÜ Maslak Kampüsü'nde kullanılmaya başlanacağını bildirdi. Araç ilk olarak kampüs güzergahında veriler toplayacak.

Araçta pek çok sensör ve kameranın bulunduğunu belirten Odabaşı, “Bu sayede yaya ve araçları algılayacak ayrıca kendi konumunu belirleyecek. Otomod'un gelecekte üniversite, hastane ve havaalanı gibi kampüslerde, yayaların kısa mesafe ulaşımlarını kolaylaştırma amacıyla kullanılmasını planlıyoruz.” derken, aracın tamamen yerli imkanlarla üretildiğini konusunu şu cümlelerle aktardı;

“Veri toplama aşamasının tamamlanmasıyla araç üzerindeki son düzenlemeleri yapmış olacağız. Böylece üreteceğimiz yeni prototipin lansmanını Ekim ayında Almanya'daki fuarda yapacağız. Böylece aracımızı da tüm dünyaya tanıtmış olacağız. Kampüsü tercih etmemizin nedeni bunu teknik olgunluğa getirmek. Çünkü bu alanlarda hız sınırlamaları mevcut ve bilinen ortam. Bu araçların pazar hedefi kampüslerin ötesinde. Örneğin metro ile belli bir istasyona geldiniz. Sizin isteklerinize özel dağıtım yapacak. Çağrısını cep telefonu aracılığıyla yapacağınız araçlara dönüşecek.”