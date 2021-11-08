Elon Musk’ın cumartesi günü başlattığı ve vergi ödemek için Tesla hisselerini satmayı teklif ettiği anket sonuçlandı. 3,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anketten %57,9’luk çoğunlukla ‘Evet’ sonucu çıktı, Tesla hisseleri düştü.

Tesla hisselerinin büyük bir yükseliş sergilemesiyle birlikte Elon Musk’ın serveti, 300 milyar doları aşmıştı. Musk, bu servetiyle dünyanın en zengin insanı koltuğuna oturmuş, en yakın rakibine de 100 milyar dolardan daha fazla fark atmıştı. Fakat Musk, hisselerden elde ettiği kazancı realize etmediğinden vergi de vermemişti.

Elon Musk’ın geçtiğimiz hafta tepki gösterdiği milyarderlere yönelik vergi tartışmaları sürerken cumartesi günü Musk’tan ilginç bir hareket geldi. Musk, Twitter’da anket açarak vergilerini ödemek için Tesla hisselerinin %10'unu (yaklaşık 21 milyar dolar) satmayı teklif etti. Takipçilerinden gelen çoğunluk cevabı da ne olursa olsun kabul edeceğini açıkladı.

Anket sonlandı, sonuç “Evet” çıktı:

Twitter’da 3.519.252 kişinin katıldığı anket sonlandı. Anket sonucu, %57,9’luk oranla ‘Evet’ çıktı. Anketin sonlanmasıyla birlikte cumartesi günü anketin açılmasıyla en baştan beklenen Tesla hisselerindeki düşüş de gerçekleşti. Tesla hisseleri, borsaların işleme açılmasıyla %7’yi aşan oranda değer kaybetti. Forbes verilerine göre Elon Musk, Tesla’nın %23’üne sahip durumda.

Musk’ın Tesla’sından çıkan para, kripto para sektörüne girdi:

Öte yandan Musk’ın Tesla hisselerini satacağının kesinleşmesiyle birlikte kripto para piyasasında da yükseliş başladı. Borsaların açılmasıyla başlayan yükselişte bu sabah Ethereum, tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu kırdı. Bitcoin de kendisini yeniden 65 bin dolar barajının üzerine attı.