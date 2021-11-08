Kripto para piyasası, Elon Musk'ın Tesla hisselerini satacağı haberiyle birlikte gelen para akışıyla yeniden yükselişe geçti. Ethereum, tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu yeniden tazeledi.

Kripto para piyasası, Elon Musk’un cumartesi günü yaptığı anketle büyük bir bekleyiş içine girmişti. Musk’ın kârını realize ederek vergi ödememek için Tesla hisselerini satma fikri, kripto para piyasasıyla birlikte borsalar açılır açılmaz tüm piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Borsanın açılışıyla Tesla hisselerinde %7’yi aşkın değer kaybı yaşanırken kripto para piyasası yükselişe geçti.

Son olarak 3 Kasım’da 4.650 dolar seviyesini gören Ethereum, sabahın rekor kıran isimlerinden birisi oldu. Ethereum, sabah 6.15 civarında 4.737,26 dolar değeri görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto para, şu dakikalarda 4.700 dolar seviyesinin üzerinde durgun bir şekilde ilerliyor.

Bitcoin'de de yükseliş başladı:

Öte yandan 8 Kasım sabahı borsalar açılır açılmaz kripto paralara olan para akışı, elbette piyasanın bir numaralı kripto para birimi Bitcoin’i de yükseltti. Sabah 03.00’daki açılışı 63.200 seviyelerinden yapan birim, birkaç saat sonra 65.670 dolar seviyesine yükseldi. Bitcoin, şu dakikalarda bu seviyelerinde dolaşıyor. Bitcoin, bu hareketliliği sürdürüp yeni bir en yüksek seviye rekoru kıracak mı, göreceğiz.