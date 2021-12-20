Elon Musk, Bu Yıl Kaç Para Vergi Ödeyeceğini Açıkladı

Elon Musk, gündeme bomba gibi düşen açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Twitter'dan paylaşım yapan Musk, bu yıl ödeyeceği vergi miktarını açıkladı.

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'da yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamalarla bir süredir gündemde tuttuğu vergi konusuna bir kez daha değinen Elon Musk, bu yıl ne kadar vergi ödeyeceğini resmen açıkladı.

ABD bir süredir, milyarderler vergisi meselesiyle gündemde. Hükümet, hazırladığı yeni bir yasa tasarısı ile milyarder iş insanlarından olması gerektiği düzeyde vergi toplamak istiyor. Pek çok kişi bu kararı savunuyor olsa da Elon Musk gibi isimler, karardan pek de memnun değiller. Hatta Elon Musk, meselenin uzantısı olarak dikkat çeken bir çıkış yaptı. Twitter'da bir anket başlatan iş insanı, bu anket sonucunda da sahip olduğu Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satmaya karar vermişti.

Elon Musk ne kadar vergi ödeyecek?

Elon Musk, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda ne kadar vergi ödeyeceğini açıkladı. İş insanının açıklamasına göre ödenecek vergi, 11 milyar doların bile üzerinde. "Tarihte herhangi bir ABD'liden daha fazla" açıklamalarını kullanan Musk, bu vergi ödemesiyle tarihe geçeceğini ilan etmiş oldu.

Hem Time hem de The Financial Times tarafından "Yılın Kişisi" seçilen Elon Musk, bu ödüllerle pek çok kişinin tepkisini çekmişti. Özellikle de ABD'li senatör Elizabeth Warren, bu konuda Musk'ı en çok eleştiren isimlerden biriydi. Warren, konuyla ilgili açıklamalarında Elon Musk'ın "insanlar üzerinden geçindiğini" belirtmişti...