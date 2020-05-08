Son zamanlarda baba olmasıyla gündeme gelen Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, kısa sürede farklı bir şekilde gündeme gelmeye başladı. Gündeme geldiği konuysa bebeğine verdiği isim oldu. Peki, her şey gerçekten de göründüğü kadar masum mu?

Teknoloji ve bilim dünyasının son derece bilindik ve dahi ancak bir o kadar da 'zıpır' isimlerinde Elon Musk, sosyal medyadaki mizahi paylaşımları ve rahat kişiliğiyle birçok kişi tarafından biliniyor. Son zamanlarda bebeği ve bebeğine verdiği ilginç isimle gündeme oturan Elon Musk, sosyal medyaya da sağlam bir malzeme vermiş oldu. Peki, Elon Musk'ın bebeğinin ismi gerçekten ne anlama geliyor?

Elon Musk'ın bebeğine verdiği ismin ne anlama geldiğine dair bir yazıyı geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Birçok kişi ismi gördüğü an (doğal olarak) okumaya çalışmıştı ve başarısız olmuştu. Başarılı olanlarsa son derece farklı bir iddiayı ortaya attı.

Peki bu isim ne anlama geliyor ve nasıl okunuyor? (Ya da okunabiliyor mu?)

Geçen günkü haberimizde de bahsettiğimiz gibi isimde geçen karakterlerin belirli anlamları vardı ancak ortaya atılan yeni iddia, Elon Musk'ın çocuğuna isim verirken bile mizahtan geri kalmadığını gösteriyor.

Elon Musk'ın eşinin açıklamalarına baktığımız zaman isim son derece anlamlı görünse de isim okunduğu zaman 'Kyle' olarak telaffuz edildiği ortaya çıktı. Tabii ki beklendiği üzere internet bu minik detayı kaçırmadı.

Enerji içeceğiyle beslenen agresif varlık: Kyle

Tabii ki internetin 'Kyle' ismine neden bu kadar takıldığını açıklamakta da fayda var. Yabancı kültüre dair birçok sorunuza yanıt bulabileceğiniz Urban Dictionary'ye göre tipik bir Kyle; yüksek dozlarda enerji içeceği içme eğiliminde olan ve duvarlara yumruk atarak delik açmak gibi saçma şeyler yapan çocuklara verilen isim olarak görülüyor. 2015 yılında popüler olan bir Vine ile ortaya çıkan isim, o günden bu yana sürekli olarak enerji içeceği içen ve asabi olan gençleri tanımlamak için kullanılıyor. Aynı zamanda sürekli olarak bilgisayar oynadığını da ekleyebiliriz.

Tabii ki Elon Musk'ın çocuğunun tek sorunu, isminin Kyle olmasıyla kısıtlı değil. Aynı zamanda robotik ya da uzaylı benzeri bir isim verildiği düşünülen Musk bebek, şimdiden ilgi odağı olmuş durumda. Tabii ki bu ilginin olumlu ya da olumsuz olduğuna siz karar verebilirsiniz.

Elon Musk'ın çocuğuna sosyal medyadan gelen tepkiler:

X Æ A-12’nın ilk kelimeleri:

X Æ A-12, yoklama alınırken öğretmenine meydan okuyor:

- Adımı söyle.

Tabii bu tarz şeyler Babür görenler için pek de yeni sayılmaz:

Anne sütü yerine farklı besinlere yönelmelerle karşılaşılabilir:

Birçok yabancının Elon Musk'ın çocuğundan beklentisi ektedir:

Bebeğinizin adı Kyle olunca beklentiler de bu şekilde oluyor: