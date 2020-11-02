Cybertruck'taki Değişiklikler Bir Ay İçinde Paylaşılacak

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, tasarımında bazı iyileştirmeler yapılan Cybertruck'ın yeni görüntülerinin bir ay içinde paylaşılacağını söyledi. Cybertruck'ın boyutlarında bazı ufak değişiklikler yapılması bekleniyor.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Cybertruck'ın tasarımını iyileştirmek için bazı küçük iyileştirmelerden geçeceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Araçta nelerin değiştiğini ya da değişeceğini bilmiyoruz fakat en azından yeni değişiklikleri ne zaman göreceğimizi öğrendik.

Bugün Twitter hesabından bir takipçisine yanıt veren CEO Musk, yapılan değişikliklerin bir ay kadar sonra paylaşılacağını söyledi. Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda Cybertruck'taki olası iyileştirmelere değinmişti.

Cybertruck'ta neler değişiyor?

Cybertruck, tanıtıldığı günden bu yana devasa boyutlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Büyük kamyonlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça yaygın olsa da bu araçların park alanlarına, evlerin garajlarına ve dar sokaklara rahatça sığabilmeleri gerekiyor.

Bir artırılmış gerçeklik uygulamasının Cybertruck'ın normal büyüklükteki ABD evlerinin garajı için fazla büyük olduğunu göstermesinin ardından Elon Musk, Teslarati'ye aracın genişliğinin muhtemelen 1 inç ve uzunluğunun 6 inç kadar azaltılabileceğini söyledi. Aracın boyutlarında yapılacak bu küçültmeler, yüksek nüfusa ve nispeten dar sokaklara sahip olan Avrupa ve Asya bölgelerindeki müşteriler için de avantaj sağlayacak.

Musk, Teslarati'ye verdiği yanıtta kullanışlılık veya estetikten ödün vermeden genişliği 1 inç, uzunluğu ise 6 inç ya da biraz daha fazla azaltabileceklerini, havalı süspansiyon düşük olarak ayarlandığında minimum yüksekliğin 75 inçin altında olacağını belirtmişti.

Tesla, Cybertruck'ın tasarımında fiziksel yan aynalara yer vermemiş, bunun yerine kamera sistemlerini kullanmıştı. Bu bağlamda bir diğer değişiklik de araca fiziksel yan aynaların eklenmesi olabilir zira Amerika Birleşik Devletleri yasaları, şu anda arabaların fiziksel aynalarla gelmelerini şart koşuyor.

Tesla'nın 2021 yılı sonlarında Cybertruck teslimatlarına başlaması bekleniyor. Aracın 400 kilometre menzil ve arkadan itişli tek motora sahip olan versiyonu 39.900 dolar, çift motorlu AWD modeli 49.900 dolar ve üç elektrikli motorlu dört çeker versiyonu 69.900 dolardan satışa sunulacak.