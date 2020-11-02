Türkiye’de otomobil satışı yapan üreticilerin önemli bir kısmı, 1 Kasım 2020’den itibaren fiyat listelerini güncellemeye başladı. Fiyat artışları otomobillerin sınıflarına göre farklı düzeylerde gerçekleşti. Listenin en ekonomik modeli Renault Clio Joy 1.0 paketinin fiyatı 136 bin 900 TL’ye yükseldi.

Otomobil fiyatlarındaki artış uzun bir süredir devam ediyor. Kur farkının her geçen gün açılması, yabancı şirketlerin Türkiye’de ürettikleri ya da sattıkları otomobillerin fiyatlarına etki etmeyi sürdürüyor. Otomobil üreticileri, fiyat listelerini neredeyse her ay başında artışla güncellemeye devam ediyor.

Pandemi nedeniyle devlet bankalarının düzenlediği kredi paketleri; otomobil satışlarına olumlu yansımış, ancak hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışa engel olamamıştı. Kredi kampanyaları bitti, fiyat artışları hâlâ devam ediyor.

1 Kasım 2020 otomobil zamları:

Türkiye’de faaliyet göstere otomobil üreticilerinin hemen her sınıftaki tüm modelleri için birer fiyat güncellemesi yapıldığını söyleyebiliriz. En uygun fiyatlı otomobil modellerinde bu yükselişin etkisi az görünse de segment atladıkça ciddi tutarlarda zamlar da görmek mümkün. Türkiye’de oldukça popüler bazı otomobillerin ne kadar fiyat artışı yaşadıklarına birlikte bakıyoruz.

Renault Symbol:

Joy 0.9 TCe 90 bg: Bir önceki fiyat 134.900 TL, yeni fiyat 137.900 TL

Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: Bir önceki fiyat 181.900 TL, yeni fiyat 185.900 TL

OCAK 2020 BAŞLANGIÇ FİYATI: 92.900 TL

Renault Clio:

Joy 1.0 SCe 72: Bir önceki fiyat 134.900 TL, yeni fiyat 136.900 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: Bir önceki fiyat 172.900 TL, yeni fiyat 174.900 TL

Joy 1.5 Blue dCi 85 bg: Bir önceki fiyat 192.900 TL, yeni fiyat 196.900 TL

Touch 1.0 TCe 100 bg: Bir önceki fiyat 166.900 TL, yeni fiyat 168.900 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: Bir önceki fiyat 166.900 TL, yeni fiyat 182.900 TL

Touch 1.3 TCe EDC 130 bg: Bir önceki fiyat 195.900 TL, yeni fiyat 198.900 TL

Touch 1.5 Blue dCi 115 bg: Bir önceki fiyat 197.900 TL, yeni fiyat 203.900 TL

Icon 1.0 TCe 100 bg: Bir önceki fiyat 184.900 TL, yeni fiyat 186.900 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: Bir önceki fiyat 194.900 TL, yeni fiyat 196.900 TL

Icon 1.3 TCe EDC 130 bg: Bir önceki fiyat 209.900 TL, yeni fiyat 212.900 TL

Icon 1.5 Blue dCi 115 bg: Bir önceki fiyat 220.900 TL, yeni fiyat 224.900 TL

OCAK 2020 BAŞLANGIÇ FİYATI: 99.467 TL

Renault Megane Sedan:

Joy 1.3 TCe 140 bg: Bir önceki fiyat 183.900 TL, yeni fiyat 189.900 TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: Bir önceki fiyat 220.900 TL, yeni fiyat 226.900 TL

Joy 1.5 Blue dCi 115 bg: Bir önceki fiyat 216.900 TL, yeni fiyat 222.900 TL

Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: Bir önceki fiyat 289.900 TL, yeni fiyat 292.900 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: Bir önceki fiyat 231.900 TL, yeni fiyat 283.900 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: Bir önceki fiyat 292.900 TL, yeni fiyat 301.900 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: Bir önceki fiyat 292.900 TL, yeni fiyat 298.900 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: Bir önceki fiyat 331.900 TL, yeni fiyat 337.900 TL

OCAK 2020 BAŞLANGIÇ FİYATI: 140.900 TL

Dacia Duster:

Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2: Bir önceki fiyat 161.900 TL, yeni fiyat 169.900 TL

Comfort ECO- G 115 bg 4x2: Bir önceki fiyat 171.900 TL, yeni fiyat 175.900 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2: Bir önceki fiyat 202.900 TL, yeni fiyat 211.900 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4: Bir önceki fiyat 231.900 TL, yeni fiyat 283.900 TL

Prestige ECO- G 115 bg 4x2: Bir önceki fiyat 179.900 TL, yeni fiyat 185.900 TL

Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4: Bir önceki fiyat 200.900 TL, yeni fiyat 206.900 TL

Prestige 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4: Bir önceki fiyat 291.900 TL, yeni fiyat 297.900 TL

OCAK 2020 BAŞLANGIÇ FİYATI: 128.550 TL

Opel Astra Sedan:

1.4 Benzinli MT-6 140 HP Edition Plus: Bir önceki fiyat 184.400 TL, yeni fiyat 190.900 TL

1.4 Benzinli AT-6 140 HP Edition Plus: Bir önceki fiyat 195.900 TL, yeni fiyat 202.400 TL

1.4 Benzinli AT-6 140 HP Sport: Bir önceki fiyat 205.900 TL, yeni fiyat 212.500 TL

OCAK 2020 BAŞLANGIÇ FİYATI: 129.00 TL

Volkswagen Polo:

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: Bir önceki fiyat 171.700 TL, yeni fiyat 176.800 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline: Bir önceki fiyat 171.300 TL, yeni fiyat 182.400 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline: Bir önceki fiyat 170.400 TL, yeni fiyat ​179.900 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Highline: Bir önceki fiyat 230.700 TL, yeni fiyat 284.900 TL

Polo 1.6 TDI SCR 95 PS DSG Comfortline: Bir önceki fiyat 307.200 TL, yeni fiyat 316.400 TL

Polo 1.6 TDI SCR 95 PS DSG Highline: Bir önceki fiyat 319.700 TL, yeni fiyat 329.200 TL

OCAK 2020 BAŞLANGIÇ FİYATI: 134.900 TL

​Volkswagen Tiguan:

Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline: Bir önceki fiyat 410.600 TL, yeni fiyat 435.000 TL

Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: Bir önceki fiyat 458.200 TL, yeni fiyat 486.300 TL

Tiguan 2.0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG Comfortline: Bir önceki fiyat 623.100 TL, yeni fiyat 724.700 TL

Tiguan 2.0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG Highline: Bir önceki fiyat 683.600,00 TL, yeni fiyat 775.200 TL

OCAK 2020 BAŞLANGIÇ FİYATI: 267.400 TL

Audi A3:

Cabrio 35 Turbo FSI 150 HP Sport S tronic: Bir önceki fiyat 445.994 TL, yeni fiyat 473.606 TL

Cabrio 35 Turbo FSI 150 HP Design S tronic PI Fiyat: Bir önceki fiyat 445.781 TL, yeni fiyat 473.393 TL

Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Sport S tronic PI. Fiyat: Bir önceki fiyat 405.213 TL, yeni fiyat 412.435 TL

Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Dynamic S tronic PI. Fiyat: Bir önceki fiyat 388.433 TL, yeni fiyat 430.276 TL

Sportback 35 Turbo FSI 150 HP Dynamic S tronic PI. Fiyat: Bir önceki fiyat 389.920 TL, yeni fiyat 396.292 TL

OCAK 2020 BAŞLANGIÇ FİYATI: 313.895​ TL

Honda Civic Sedan:

1.6L Benzin Otomatik Elegance: Bir önceki fiyat 220.000 TL, yeni fiyat 231.000 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: Bir önceki fiyat 228.000 TL, yeni fiyat 297.000 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: Bir önceki fiyat 231.000, yeni fiyat 316.500 TL

1.6L ECO Otomatik Elegance: Bir önceki fiyat 282.000 TL, yeni fiyat 282.800 TL

1.6L ECO Otomatik Executive: Bir önceki fiyat 301.000 TL, yeni fiyat 296.600 TL

OCAK 2020 BAŞLANGIÇ FİYATI: 147.500 TL

BMW 1 serisi: