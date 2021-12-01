Elon Musk, Cybertruck Tasarımlı Tesla Düdük Satmaya Başladı

Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Tesla’nın Cybertruck tasarımını taşıyan bir düdük satmaya başladığını açıkladı. Düdük, 50 dolardan satışa çıktı ve tükendi.

Dünyanın en sıra dışı yöneticisi Elon Musk’ın en sıra dışı şirketleri olan The Boring Company, SpaceX ve Tesla, zaman zaman pek de kendileriyle alakalı olmayan ürünleri piyasaya sürebiliyorlar. Örneğin 2018 yılında The Boring Company, gerçek bir alev silahını sınırlı sayıyla piyasaya sürmüştü ve interneti kasıp kavurmuş, bir yandan da tartışmalara neden olmuştu.

İşte Elon Musk’ın şirketlerinin bu yeni ve sıra dışı ürünleri arasına bugün bir yenisi daha eklendi. 2019 yılında Cybertruck isimli benzersiz tasarıma sahip bir kamyonet tanıtan Tesla, halen kamyoneti piyasaya sürememiş olsa da kendisini andıran yeni bir ürünle bekleyenlerinin bir nebze tatmin olmasını sağladı. Bunu sağlayan şeyse şirketin yeni satışa koyduğu düdüktü. Evet, düdük.

50 dolarlık düdük:

Tesla CEO’su Elon Musk, gece saatlerinde yaptığı paylaşımda “Tesla’ya düdüğü çalın.” şeklinde bir paylaşım yaparak Tesla’nın bir sayfasına yer verdi. Bu sayfada ‘Cyberwhistle’ isimli, Cybertruck şeklinde şekillendirilmiş bir düdük yer alıyordu. Düdük, bildiğiniz, öttürünce ses çıkaran bir parçadan ibaretti.

Tesla’nın internet sitesinde düdük için yazılan açıklama da düdüğün sahip olduğu tek özelliği şu şekilde açıklıyordu: “Cybertruck’tan ilham alan sınırlı sayıdaki Cyberwhistle, cilalanan tıbbi sınıf paslanmaz çelikten yapılmış birinci sınıf bir koleksiyonluktur.” Tesla’nın bu koleksiyonluk düdüğü, 50 dolardan satışa çıktı ve haliyle satışa çıkar çıkmaz tükendi.

Öte yandan Elon Musk’ın ‘Cyberwhistle’ isimli bir ürünü satışa çıkarması da ayrı tartışmalara neden oldu. Şirketler, şirket içinden bilgi sızdıran muhbirlere ‘whistleblower’ olarak hitap ettiğinden, Tesla’nın böyle bir düdüğü piyasaya sürmesinin de özellikle eski Tesla çalışanlarına yönelik bir hareket olabileceği ifade edildi.