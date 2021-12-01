Yerli Otomobil TOGG'un Ne Zaman Yollarda Olacağı Açıklandı

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yaklaşmakta olan yerli otomobil projesi ile ilgili konuştu. Aracın 2023'te yollarda olacağına vurgu yapan CEO, yerli otomobilin sahip olduğu bazı özellikleri de anlattı.

Dünya'dan Vahap Munyar, Türkiye'nin gündeminden düşmeyen yerli otomobil projesi TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş ve Danışmanı Hakan Özenen ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme kapsamında yerli otomobil ile ilgili veren Karakaş, oldukça iddialı ve heyecanlandıran çıkışlarda bulundu. Gelin hep birlikte, o açıklamalara yakından bakalım.

TOGG CEO'sunun yaptığı açıklamalardaki en önemli bölüm, hiç şüphesiz aracın çıkış tarihiydi. Daha önce de belirtildiği gibi 2023'ü gösteren Gürcan Karakaş, TOGG'un 2022'de üretime geçeceğini, 2023'te yollarda olacağını belirtti. Şirket CEO'suna göre TOGG, 5 model ile tüketicilerin karşısına çıkacak.

Sürücü ile yolcu arasına da hava yastığı

Aracın sahip olacağı güvenlik özellikleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan TOGG CEO'su, "Şimdi artık sürücü ile yanındaki koltukta oturan yolcunun kaza sırasında kafalarının birbirine çarpmasını önleyecek hava yastığı da devreye giriyor. Kaza anında aradaki hava yastığı açılacak, kafaların birbirine çarpması önlenecek." ifadelerini kullanarak önemli bir bilgiyi paylaşmış oldu. Ayrıca araca yapılan çarpışma testlerinde parçaların tek tek incelendiği ve hangi parçaların daha fazla hasar gördüğünün tespit edildiği belirtildi.

"Siber saldırılardan korunacak"

Gürcan Karakaş tarafından yapılan açıklamaların en dikkat bölümlerinden bir tanesi de mobilitenin yol açacağı sorunlardı. Bu konuyla ilgili olarak siber güvenlik vurgusu yapan Karakaş'ın "Araca siber saldırı olduğunda nasıl etkilenecek? Bu senaryolar üzerinde de çalışıyoruz." sözleri dikkatlerden kaçmadı.

TOGG CEO'su Karakaş, yerli otomobilin etkileşimli bir yapısı olacağına da değindi. Bu bağlamda "Sinirlendiğinizi, gerildiğinizi hissedecek, sizi sakinleştirecek müzik devreye girecek." ifadelerini kullanan Karakaş, aracın dikkat çekici bir özelliğini de açıklamış oldu. Karakaş'ın Danışmanı Hakan Özenen, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda "Çalışma arkadaşlarımız arasında doktora tezi müzik olan da var." diyerek, TOGG'un sürücüyü sakinleştirecek müzik özelliğinin arkasında bilim insanlarının olduğunu duyurdu.