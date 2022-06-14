Elon Musk, Twitter'da yaptığı yeni paylaşımlarında daha önceki 'düşen doğum oranı' paylaşımına yanıt verdi. Musk, son iki yılın demografik açıdan bir felaket olduğunu dillendirirken ardından bir açıklamaya daha yer verdi. Musk'ın paylaşımı yapma şekli ise takipçilerinin bir miktar kafasını karıştırdı.

Dünyanın en zengin insanı unvanını elinden bırakmayan Elon Musk, son haftalarda kripto para, Twitter ve şirketleri dışında farklı bir konuyu daha gündemine sıkıştırdı. Musk’ın bu seferki gündemi, dünyadaki ve özellikle ABD’deki doğum oranlarının hızla düşmesi sorunuydu. Musk, daha önce ‘medeniyet için en büyük tehdit’ olarak betimlediği bu sorun hakkında garip bir paylaşım daha yaptı.

Mayıs ayında yaptığı paylaşıma yeni bir açıklama ekleyen Musk, düşen doğum oranları hakkında değerlendirmede bulundu. ABD’deki doğum oranının son 50 yıldır sürdürülebilir seviyelerin altında olduğunu yeniden hatırlatan Musk, yeni paylaşımında son iki yılın ‘demografik felaket’ olduğunu paylaştı.

“ABD’deki doğum oranı yaklaşık son 50 yıldır en düşük sürdürülebilir seviyelerin altında.”

“Son iki yıl bir demografik felaket oldu.”

“Tabii, ben de üzerime düşeni yapıyorum haha.”

Elon Musk'ın 'üzerime düşeni yapıyorum' paylaşımı, başlangıçta demografik felakette rol oynadığı şeklinde anlaşıldı. Ancak Musk'ın kasttettiği bunun tam tersiydi. Musk, bu felaketi önlemek için üzerine düşeni yaptığını belirtiyor. Sonuçta kendisi bugüne kadar 8 çocuk babası olmuş, ne yazık ki bu çocuklardan biri vefat etmiş bir kişi.

Tüm dünyada doğum oranları düşüş eğilimini takip etmeye devam ederken Elon Musk, paylaşımının altına gelen ve bunun nedenlerinden birine yer verilen bir cevaba da hak verdi. Musk ve takipçisinin paylaşımları şu şekildeydi:

“Çocuk sahibi olmamaya karar veren bu kadar insanın olması şaşırtıcı.”

“Evet.”