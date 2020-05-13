ABD'deki koronavirüs tedbiri kapsamında yapılan kısıtlamaları "Faşist bir yaklaşım" şeklinde eleştiren Elon Musk, söz konusu yasağı çiğnedi. Sürecin hızlanması gerektiğini düşünen Trump, Musk'ın bu kararını destekleyen bir tweet attı. Yine aynı platformdan Musk, ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.

Güney Afrika asıllı iş insanı Elon Musk, ABD'nin California eyaletinde koronavirüs nedeniyle yürürlükte olan kısıtlamalara uymadı.

Tesla Motors'un kurucu ortaklarından Musk, Covid-19 yasağına rağmen üretime başladıklarını açıkladı. Musk'ın aldığı bu kararı destekleyen ABD Başkanı Trump, Twitter'da bir mesaj paylaştı. Trump'ın paylaştığı mesaja cevap veren Musk ABD Başkanına teşekkür etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle açık kalması şart olmayan iş yerleri ve fabrikaların kapalı tutulmasına rağmen Tesla CEO'su Musk, araba üretimine yeniden başlayacaklarını bildirmişti. Daha öncede yasaklara rağmen fabrikasını açık tutmaya çalışan Musk, alınan kararlar kapsamında üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

İş yerlerinin kapalı kalmasıyla ilgili değerlendirme yapan Musk, Tesla gibi şirketlerin krizi atlatabileceğini ancak daha küçük işletmelerin bunu başaramayacağını öne sürmüştü.

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz haftalarda California'da uygulanan yasakları eleştiren Musk “Anayasal haklar hiçe sayılarak insanlar evlerine hapsedilmiş durumda” demiş ve bu durumu ”Faşist bir yaklaşım” şeklinde eleştirmişti.

Musk kendi Twitter hesabından yayınladığı mesajında “Özgür ABD, hemen” ifadesine yer vermişti.