Tesla, fabrikasının içerisinde bulunduğu Alameda ilçesinin 'evde kal' emrine uymayacak ve üretime başlayacak. Elon Musk ise bu durumda birisinin tutuklanması gerekiyor ise bunun sadece kendisi olması gerektiğini söyledi.

Otomatik pilot özelliğiyle etrafındaki nesneleri tanımlayarak kendi kendisini sürebilen akıllı arabalar üretmesiyle tanınan Tesla, dünyamızın geneline yayılarak pandemi hâline gelen koronavirüs sebebiyle ağır bir darbe almış ve fabrikalarındaki üretimlerde durdurmaya gitmişti.

Şirketin CEO koltuğunda oturan isim Elon Musk, bugün yaptığı açıklamada, Alameda ilçesinin 'evde kal' emrine karşı gelerek Fremont, California'da bulunan Tesla fabrikasının açılıp yeniden üretime başladığını duyurdu.

Elon Musk: "Birisi tutuklanacaksa sadece beni tutuklayın"

Resmi Twitter hesabı üzerinden 11 Mayıs tarihinde (bugün) Türkiye saati ile 23.36'da yaptığı paylaşımda Elon Musk: "Tesla bugün Alameda kurallarına karşı gelerek göre üretime yeniden başlıyor. Üretim hattında ben de herkesle beraber olacağım. Birisi tutuklanacak ise bu kişinin sadece ben olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Alameda İlçesi Şerif Departmanı Kamu Bilgilendirme Memuru Çavuş Ray Kelly, yetki sahibi olan Fremont otoritesinin ve Fremont Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin Tesla ile görüşmelere devam ettiğini bildirdi. Tesla ve Elon Musk ise konu hakkında yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

Tesla dava açtı

Cumartesi günü Alameda ilçesine fabrikanın yeniden üretime başlamasını engelleyen emri geçersiz kılmak üzere dava açan Tesla, otorite yetkililerinin başına buyruk kararlar aldığını iddia etti. Bunun ardından Tesla, çalışanlarını üretime geçirdiği sırada onları korumak ve koronavirüsün yayılmasını engelleyebilmek için nasıl bir yol izleneceğini içeren 37 sayfalık 'İşe Dönüş' dokümanını da kamuoyuna sundu.

California Valisi Gavin Newsom'ın üreticilerin operasyonlarına devam etmesinin önünü açmasının ardından Tesla, Cuma günü için fabrika çalışanlarının %30'unun 'yeniden açılma planı' kapsamında işe başlamasını ön gördüğünü duyurdu. Ne var ki, üretimi yasaklayan emir kaldırılmadı.

Bugün yaptığı açıklamada Vali Newsom, Alameda ilçesi ile Tesla arasında bulunan sorunun önümüzdeki günlerde çözüme kavuşacağına inandığını aktardı.