Geçtiğimiz 1 aydır Twitter’ı satın alması, Trump ve vereceği oy ile ilgili yaptığı açıklamalardan dolayı topa tutulan Elon Musk, Twitter’dan yaptığı bir duyuru ile donanımlı bir hukuk ekibi kuracağını ve ‘sokak dövüşçüleri’ aradığını söyledi.

Twitter satın alımı ve sonrasında yaptığı açıklamalar sebebiyle yatırımcılardan, medyadan, siyasilerden darbe üstüne darbe alan Elon Musk, bu duruma dair harekete geçmeye karar verdiğini resmen duyurdu.

Twitter’dan yaptığı bir duyuru ile Elon Musk, Tesla şirketinin doğrudan davaları başlattıkları ve yürüttükleri sıkı bir dava departmanı kuracağını açıkladı. Peki bu ekip nasıl bir ekip olacak ve nasıl işleyecek? Gelin göz atalım.

‘Sokak dövüşçüleri arıyorum, kan dökülecek’

Elon Musk, konuya dair Twitter üzerinden duyuru niteliğinde bir açıklama yayınladı. Musk’ın dediğine göre davalara direkt olarak müdahale edecek bir dava departmanı kurulacak ve bu ekipteki herkes doğrudan bir şekilde Elon Musk’a rapor verecek. İlk gönderinin sonunda Musk, e-posta hesabı da paylaşarak insanların buraya CV’lerini göndermesini istedi.

Elon Musk’ın bu departmana başvuracak olan insanlar için verdiği taahhütler ve istekler ise şunlar:

Dava kazanılabilir bir dava olsa bile eğer karşı taraf haklı ise zafer aranmayacak.

Dava kaybedilebilir bir dava olsa bile eğer karşı taraf haksız ise asla teslim olunmayacak.

Haksız yere asla dava açılmayacak.

Elon Musk’ın açıklamalarının son kısmında söylediği şey ise oldukça dikkat çekiciydi. Elon Musk, aradığı hukukçuların çetin ceviz bir sokak dövüşçüsü gibi olmasını istediğini belirtti: “Çetin ceviz sokak dövüşçüleri arıyorum, öyle Perkins veya Cooley gibi yolsuzluğa batmış ‘beyaz ayakkabılı’ avukatlara ihtiyacım yok.”

Tabii ki bu duyuruyu Twitter’dan yaptığı için kullanıcılardan gelen tepkilerde "Avukat aramak için en uygun yer Twitter olmalıydı" şeklinde oldu.Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.