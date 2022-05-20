Son haftalarda Twitter satın alımına odaklandığı görülen Elon Musk, son yaptığı paylaşımda Tesla ve SpaceX'i boşladığını söyleyen Tesla yatırımcılarını avutmaya yönelik ifadelere yer verdi. Musk, Tesla'nın 7/24 aklında olduğunu söyledi.

Nisan ayının başında Twitter’ın bir bölümünü satın alan, ay sonunda da tamamını satın almak için 44 milyar dolarlık anlaşmaya varan Elon Musk, haliyle artık her açıklamasını Twitter üzerine yapar oldu. Tabii bu durum, Musk’ın kurucusu ve CEO’su olduğu Tesla için endişeleri artırdı.

Birçok yatırımcı, Elon Musk’ın son zamanlarda Twitter’a odaklanmasından dolayı Tesla’yı ikinci plana itmeye başladığı düşüncesine kapıldı. Musk’ın paylaşımları nedeniyle oldukça doğal olan bu düşüncenin ardından Musk’a tepkiler artarken, bugün kendisinden yatırımcıların gönlünü almaya yönelik bir paylaşım geldi.

Zamanının %5'ini bile Twitter için harcamıyormuş

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir meme’e yer vererek Twitter’ı satın almak için harcadığı zamanın, kendi zamanının %5’inden az olduğunu iddia etti. Tesla’nın 7/24 aklında olduğunu söyleyen Musk’ın paylaşımı şu şekildeydi:

“Açık olmak gerekirse, zamanımın < %5'ini Twitter'ı satın almaya harcıyorum. Bu roket bilimi değil! Dün Giga Texas'tı, bugün Starbase. Tesla 7/24 aklımda. Yani aşağıdaki (görseldeki) gibi görünebilir, ancak doğru değil.”

Elon Musk, Tesla hakkında yatırımcılara güven veren bir paylaşım yapana kadarsa Tesla’nın hisseleri, Twitter’ı satın alacağı haberinin ardından %29’a yakın değer kaybı yaşadı. Yine geçtiğimiz gün de tepki çeken bir paylaşıma imza atarak artık ABD’de Demokratları değil Cumhuriyetçileri destekleyeceğini açıklamıştı. Bu açıklama da Tesla hisselerinin düşüşüne yol açmıştı.