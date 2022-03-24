Elon Musk'ın sahip olduğu mal varlığı ile ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Yapılan bu araştırmaya göre her şey bugünkü gibi devam ederse, 2024 yılında Musk için dünyanın ilk dolar trilyoneri diyeceğiz. Dünyanın en zengin insanı, bundan sadece birkaç yıl sonra 1,38 trilyon dolar servete sahip olabilir.

Renkli kişiliği, şirketlerinin yaptığı çalışmalar ve özellikle de sahip olduğu paranın büyüklüğü ile gündemden düşmeyen Elon Musk ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Tipalti Approve tarafından yapılan yeni araştırma, Elon Musk'ın çok kısa bir süre içerisinde tarihin ilk "dolar trilyoneri" olabileceğini ortaya koydu. Peki nasıl?

Elon Musk, uzunca bir süredir dünyanın en zengin insanı unvanına sahip. Forbes'in Gerçek Zamanlı Milyarderler Endeksi'ne baktığımızda, Elon Musk'ın güncel mal varlığının 260 milyar dolardan yüksek olduğunu görüyoruz. Bu paranın en büyük nedeni ise Elon Musk'ın otomobil şirketi Tesla. Şirketin son birkaç yıl içerisinde eşi benzeri görülmemiş düzeyde büyümesi, Elon Musk'ın servetini katkabet artırdı. Araştırmaya göre durum böyle devam ederse Elon Musk'ın tarihteki ilk trilyoner olması işten bile değil.

"Elon Musk, 2024'te 1,38 trilyon dolar servete sahip bir adam olabilir"

Tipalti Approve araştırmasına göre Elon Musk'ın mal varlığı, 2017 yılından bu yana yıllık ortalama yüzde 129 artıyor. Bu istatistik devam ederse, 2024 yılına geldiğimizde, yani Elon Musk 52 yaşındayken dolar trilyoneri unvanını elde etmiş olacak. Musk'ın mal varlığı, o dönemlerde 1,38 trilyon dolar olarak kayıtlara geçecek. Elon Musk'ın en sıkı rakibi olan Amazon kurucusu Jeff Bezos'un ise 2030'a kadar trilyoner olması beklenmiyor.

Bu arada; ilerleyen yıllarda trilyoner olacak tek kişi Elon Musk değil. TikTok'un kurucusu Zhang Yiming'in de 2026 yılında trilyon dolarlık servete sahip olması bekleniyor. Eğer böylesi bir durum gerçek olursa Yiming, tarihin en genç trilyoneri olarak kayıtlara geçecek. Zira Yiming, 2026'da 42 yaşında olacak. Ancak tüm bu istatistiklerin mevcut koşullara göre yapılmış tahminlerden ibaret olduğu unutmamak gerek.