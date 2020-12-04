Elon Musk'ın sahibi olduğu Boring Company, resmi Twitter hesabından Las Vegas'ta inşa ettiği tünel istasyonunu gösteren bir video paylaştı. İstasyon şimdilik oldukça boş gözükse de şirketin vadettiği görünüme yakınlaştığı söylenebilir.

SpaceX ve Tesla gibi şirketlerin sahibi milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu bir diğer şirket olan Boring Company, resmi açılıştan önce Las Vegas Loop'un ilk yolcu istasyonunu gösteren yeni bir video yayınladı.

Şirketin 'Loop' adını verdiği sistemler, bir şehirdeki insanları trafik derdinden kurtarmak ve rahatça taşımak için Tesla otonom elektrikli araçların istasyonlar arasında yüksek hızlarda seyahat ettiği tünellerden oluşuyor.

Las Vegas Loop'undan ilk görüntüler geldi:

İlk sistem, proje için 50 milyon dolar ödeyen Las Vegas Kongre Merkezi'nde (LVCVA) uygulanıyor ancak Boring Company, bu Loop'u şehirdeki kumarhanelerle bağlamayı ve nihayetinde Las Vegas'ta şehir çapında bir Loop kurmayı planlıyor.

Bu yılın başlarında proje için her iki tünelin de kazısını tamamlayan şirket, şu anda elektrikli ulaşım sistemi ve istasyonlar üzerinde çalışıyor. Vatandaşlara trafik derdinden ve şehrin gürültüsünden uzakta, hızlı bir ulaşım deneyimi vadeden projenin önümüzdeki yılın başlarında kullanıma girmesi planlanıyor.

Şirketin Twitter hesabından paylaştığı yeni görüntüler, yolcuların istasyona yürüyen merdivenler aracılığıyla ineceğini gösteriyor. Bunun dışında her iki yöne giden iki tünel girişini de yine videodan görebiliyoruz. Bununla birlikte istasyon şu anda oldukça boş gibi gözükse de Boring Company'nin elleri altında yavaş yavaş şekillenmeye başladığı söylenebilir.

Şirketten geçtiğimiz dönemde konuyla ilgili yapılan bir açıklamaya göre Loop'ta Tesla Model S, Tesla Model X ve Tesla Model 3 araçları kullanılacak. Boring Company'nin, araçları 1,3 kilometre uzunluğundaki tünellerde otonom bir şekilde çalıştırabilmek için Tesla ile iş birliği yaptığı düşünülüyor.