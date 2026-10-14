Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

OpenAI, Ofisine Gizli Bir Dinleme Cihazı Yerleştirildiğini Açıkladı! İşte Akılalmaz Olayın Detayları

Webtekno'yu Google'a ekleyin

OpenAI'ın San Francisco merkezindeki bir toplantı odasına gizli bir dinleme cihazı yerleştirildiği tespit edildi. Cihazı yerleştiren çalışan gözaltına alındı.

OpenAI, Ofisine Gizli Bir Dinleme Cihazı Yerleştirildiğini Açıkladı! İşte Akılalmaz Olayın Detayları
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük yapay zekâ firmalarından biri konumundaki OpenAI, dün yaptığı bir açıklamayla şirkette ilginç bir olay yaşandığını duyurdu. Firma, San Francisco merkezindeki bir yönetici toplantı odasında gizlenmiş bir dinleme cihazı tespit ettiğini ifade etti.

Yapılan incelemelerde, cihazın odadaki bir televizyonun arka kısmında yer alan USB portuna takıldığı ve üzerinin tuvalet kağıdıyla kapatılarak gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Konuşmaların ve toplantı detaylarının kaydedilmesini hedefleyen cihazın takıldığı odada; şirketin ürün yol haritası, araştırma projeleri ve hükümet görüşmeleri gibi yüksek derecede gizli ve stratejik konuların ele alınıyordu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

OpenAI, Ofisine Gizli Bir Dinleme Cihazı Yerleştirildiğini Açıkladı! İşte Akılalmaz Olayın Detayları
ope
ope2

Cihazı yerleştiren çalışan tutuklandı

ope

Soruşturma belgelerine göre, 30 Eylül'de bulunan dinleme cihazının 28 Eylül civarında odaya yerleştirildiği tespit edildi. İncelemeler sonucunda, Temmuz 2025'ten bu yana şirkette mühendis olarak çalışan 35 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu Abdulrahman Alfozan şüpheli olarak öne çıktı. Alfozan'ın söz konusu yönetici odasına giriş veya kullanım yetkisinin bulunmadığı, ancak kamera kayıtlarında cihazın bulunduğu alana yakın tarihlerde defalarca yaklaştığının görüldü.

Olayın ortaya çıkmasının ardından OpenAI, resmi bir açıklama yaparak cihazın nereden geldiğini ve yapısını anlayabilmek adına kendi yapay zekâ modellerinden faydalandıklarını bildirdi. Şirket, modeller sayesinde cihazı analiz ederek birkaç gün önce yerleştiren çalışanı tespit ettiklerini öne sürdü. ABD’li firma, yaptığı ilk incelemelerde model ağırlıklarının, kaynak kodlarının veya müşteri verilerinin uygunsuz şekilde erişildiğine ya da dışarı sızdırıldığına dair bir bulguya rastlanmadığını aktardı.

ope2

Şirketteki işine derhal son verilen Alfozan, FBI’a bildirildikten sonra gözaltına alındı ve salı günü ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Suçlu bulunması hâlinde 5 yıla kadar hapis, 250.000 dolar para cezası ve 3 yıl denetimli serbestlik cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Süreç sırasında 5 Ekim tarihinde Alfozan'ın şirket içinde bıraktığı bir çanta güvenlik personeli tarafından bulundu. Çantanın içerisinden şüphelinin cüzdanı ve kimliğinin yanı sıra ikinci bir dinleme cihazı daha çıktı. Ayrıca şüphelinin eşine ait olduğu belirtilen bir chatbot hesabında "kesintisiz ses kaydedici nasıl yapılır" ve "SD kart nasıl şifrelenir" şeklinde aramalar yapıldığı da iddia edildi. Alfozan’ın cihaız yerleştirme amacıyla ilgili ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Sektörel Haberler ve İçerikler Kategorisinden Diğer İçerikler

iPhone ve iPad Pro Modellere Satış Yasağı Talebi: Apple Yeni Bir Patent İhlali Suçlamasıyla Karşı Karşıya!

iPhone ve iPad Pro Modellere Satış Yasağı Talebi: Apple Yeni Bir Patent İhlali Suçlamasıyla Karşı Karşıya!

Trendyol Yarının Köyleri’nde Bu Yaz Dolu Dolu Geçti

Trendyol Yarının Köyleri’nde Bu Yaz Dolu Dolu Geçti

UGREEN, Geleceğin Şarj ve Akıllı Ev Çözümleriyle IFA 2026’da

UGREEN, Geleceğin Şarj ve Akıllı Ev Çözümleriyle IFA 2026’da

Yapay Zekâ Bellekleri Silip Süpürüyor, PC Pazarı Çakılıyor: Tek Çeyrekte 15,8 Milyon Adetlik Kayıp!

Yapay Zekâ Bellekleri Silip Süpürüyor, PC Pazarı Çakılıyor: Tek Çeyrekte 15,8 Milyon Adetlik Kayıp!

OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

One UI 9 Güncellemesi, Bazı Samsung Kullanıcılarını Çileden Çıkarttı: Ana Ekrana Ulaşılamıyor!

One UI 9 Güncellemesi, Bazı Samsung Kullanıcılarını Çileden Çıkarttı: Ana Ekrana Ulaşılamıyor!

Benzinli Araba Neden Fazla Yakar?

Benzinli Araba Neden Fazla Yakar?

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Opel Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Opel Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com