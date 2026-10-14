OpenAI'ın San Francisco merkezindeki bir toplantı odasına gizli bir dinleme cihazı yerleştirildiği tespit edildi. Cihazı yerleştiren çalışan gözaltına alındı.

Dünyanın en büyük yapay zekâ firmalarından biri konumundaki OpenAI, dün yaptığı bir açıklamayla şirkette ilginç bir olay yaşandığını duyurdu. Firma, San Francisco merkezindeki bir yönetici toplantı odasında gizlenmiş bir dinleme cihazı tespit ettiğini ifade etti.

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Yapılan incelemelerde, cihazın odadaki bir televizyonun arka kısmında yer alan USB portuna takıldığı ve üzerinin tuvalet kağıdıyla kapatılarak gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Konuşmaların ve toplantı detaylarının kaydedilmesini hedefleyen cihazın takıldığı odada; şirketin ürün yol haritası, araştırma projeleri ve hükümet görüşmeleri gibi yüksek derecede gizli ve stratejik konuların ele alınıyordu.

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Cihazı yerleştiren çalışan tutuklandı

Soruşturma belgelerine göre, 30 Eylül'de bulunan dinleme cihazının 28 Eylül civarında odaya yerleştirildiği tespit edildi. İncelemeler sonucunda, Temmuz 2025'ten bu yana şirkette mühendis olarak çalışan 35 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu Abdulrahman Alfozan şüpheli olarak öne çıktı. Alfozan'ın söz konusu yönetici odasına giriş veya kullanım yetkisinin bulunmadığı, ancak kamera kayıtlarında cihazın bulunduğu alana yakın tarihlerde defalarca yaklaştığının görüldü.

Olayın ortaya çıkmasının ardından OpenAI, resmi bir açıklama yaparak cihazın nereden geldiğini ve yapısını anlayabilmek adına kendi yapay zekâ modellerinden faydalandıklarını bildirdi. Şirket, modeller sayesinde cihazı analiz ederek birkaç gün önce yerleştiren çalışanı tespit ettiklerini öne sürdü. ABD’li firma, yaptığı ilk incelemelerde model ağırlıklarının, kaynak kodlarının veya müşteri verilerinin uygunsuz şekilde erişildiğine ya da dışarı sızdırıldığına dair bir bulguya rastlanmadığını aktardı.

Şirketteki işine derhal son verilen Alfozan, FBI’a bildirildikten sonra gözaltına alındı ve salı günü ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Suçlu bulunması hâlinde 5 yıla kadar hapis, 250.000 dolar para cezası ve 3 yıl denetimli serbestlik cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Süreç sırasında 5 Ekim tarihinde Alfozan'ın şirket içinde bıraktığı bir çanta güvenlik personeli tarafından bulundu. Çantanın içerisinden şüphelinin cüzdanı ve kimliğinin yanı sıra ikinci bir dinleme cihazı daha çıktı. Ayrıca şüphelinin eşine ait olduğu belirtilen bir chatbot hesabında "kesintisiz ses kaydedici nasıl yapılır" ve "SD kart nasıl şifrelenir" şeklinde aramalar yapıldığı da iddia edildi. Alfozan’ın cihaız yerleştirme amacıyla ilgili ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.