Elon Musk, Twitter’dan yaptığı bir paylaşım ile LGBT topluluğunu bir kez daha kızdırmayı başardı. Gelin Elon Musk’ın attığı gönderiye, ne demek istediğine ve ona gelen tepkilere beraber göz atalım.

Elon Musk, Twitter’da en çok konuşulan adam olmaya devam ediyor. Bakın, sevilen veya sevilmeyen demiyoruz zira kendisinin seveni kadar nefret edeni de çok. Musk, attığı bir Tweet ile yine yeri yerinden oynatmayı ve kendisinden bolca söz ettirmeyi başardı.

Bildiğiniz gibi Haziran ayı, LGBT bireylerinin ‘Onur Ayı’. Her yılın Haziran ayında LGBT bireyleri bir araya gelir, etkinlikler düzenlerler, protesto yaparlar. Elon Musk, yaptığı paylaşımla yaklaşmakta olan Onur Ayı’nın geldiğine vurgu yaptı ancak bunu yaparken birçok insanı da kızdırdı.

“Haziran neredeyse geldi, ‘İşte geliyorlar’”

Musk’ın paylaştığı Twitter gönderisinde bir hortum var. Bu hortumun etrafında dünyanın en büyük teknoloji markalarının Onur Ayı için tasarladıkları özel logoları yer alıyor ve bir adam ‘İşte geliyorlar!’ diye bağırıyor.

Elon Musk’ın muhtemelen burada bu paylaşımı yaparken insanlara aktarmak istediği şey, markaların politik doğrucu tavır takınması ve sadece insanların duygularını sömürmek amacıyla önem verdikleri ‘Onur Ayı’nı’ önemsiyormuş gibi yapmaları. Ancak Musk, takipçilerinin büyük bir çoğunluğundan ‘LGBT karşıtı’ damgası yedi.

Kendisi daha önce de bu tarz paylaşımlar yapmıştı ve yine bu damgayı yemişti ancak kendisinin konuya dair açıklamaları, bizim sizlere yukarıda açıkladığımız şekilde olmuştu. Gelin Elon Musk’a Twitter’dan nasıl tepkiler gelmiş beraber göz atalım. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Elon Musk’ın Twitter’dan yaptığı paylaşıma gelen tepkiler:



(Bu sen misin? Elon Musk: Eğer problem oluyorsa arabalarımızı almayın. İnsanlar hayatlarını kalpleri onları nereye götürüyorsa o şekilde yaşamalı.)



(Tesla da geliyor.)



(LGBTQ Onur ayı seni tetikliyor mu? Bu nedir ya?)



(Bunlar geçen yıldan favori şirket logolarım)



(Blue Origin sizden daha iyi.) [Jeff Bezos'un şirketi]



(Hetero bir birey olarak şirketlerin LGBTQ topluluğuna sevgi göstermesini seviyorum. Bana gelecek için umut veriyor)



(Yukarıdaki kullanıcıya cevaben: Olay bu değil, şirketler bunu destek olmak için değil kâr elde etmek için yapıyorlar)

(Haziran başladığında şirketler: Artık seninle oynamak istemiyorum)

(1 Temmuz'da şirketler: Takım değiştir)