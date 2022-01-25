Elon Musk, kripto para piyasasındaki düşüşten sonra McDonalds'a bir tweet atıp destekçisi olduğu Dogecoin'i kabul etmeleri halinde televizyonda çocuk menülerini yiyeceğini söyledi.

Kripto para piyasası haftalardır düşüşünü sürdürüyor. Tarihinin en kötü yeni yıl başlangıcını yaşayan kripto piyasasına bir kez daha Elon Musk’ın eli değdi. Musk, bildiğiniz üzere uzun zamandır Dogecoin’in büyük bir destekçisi. Milyarder girişimcinin yeni bir paylaşımı da bunu bir kez daha bizlere hatırlattı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla da Dogecoin’in Tesla ürünlerini alırken kullanılabileceğini söylemişti. Yaptığı bu açıklamayla Dogecoin yüzde 11 yükselmişti.Piyasalardaki düşüşten favori kripto parasını kurtarmak isteyen Musk, bu defa farklı bir strateji denedi ve McDonalds’a oldukça ilginç bir teklifte bulundu.

''Ödeme yöntemi olarak Dogecoin'i kabul ederseniz TV'de çocuk menüsü yerim''

Elon Musk'ın McDonald's'a yaptığı ilginç teklif işte bu oldu. Dünyanın en zengin insanı olan Musk, McDonald's ve kripto piyasası arasında geçen eğlenceli diyebileceğimiz bir sohbete, fast food devine Dogecoin teklifi yaparak dahil olmayı seçti. Musk, geçmişte Twitter üzerinden attığı böyle tweetlerin arkasında durmuştu. Hatta öyle ki, bir Twitter anketi üzerine hisselerini bile satmıştı.

Piyasadaki pek çok isim profil fotoğraflarında McDonalds’ı kullanıyor





Daha önce de MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor ve El Salvador devlet başkanı Nayib Bukele, profil fotoğraflarını kendilerini McDonalds çalışanı gibi gösterdikleri fotoğraflarla değiştirmişlerdi. Bunları yapmalarının sebebi ise McDonalds gibi fast food zincirlerinde genelde iş bulmanın kolay olması ve düşük maaş sistemi. Bu yüzden kripto para piyasasındaki insanlar özellikle de son günlerde olduğu gibi piyasanın 'kaybettirdiği' bir dönemde bu ironiyi sıkça kullanıyor.

McDonalds da gün içerisinde bu tweeti atmıştı

McDonald's, piyasalardaki büyük düşüşe bir gönderme olarak 'Kripto Twitter hesapları yöneten insanlar, ne yapıyorsunuz?' tweetini atmıştı.