JP Morgan, dünyanın en büyük DeFi borsalarından Uniswap'ın kurucusu Hayden Adams'ın banka hesaplarını kapattı. Banka, konuyla ilgili açıklama yapmadı. Ancak Adams, bu hamleye sert çıktı.

Geleneksel finans sistemi ile merkeziyetsiz finans sisteminin (DeFi) önde gelen isimleri arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük bankalarından JP Morgan, dünyanın en büyük merkeziyetsiz borsalarından olan Uniswap'ın kurucusu Hayden Adams'ın banka hesaplarını kapattı. Adams, konuyla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

Uniswap kurucusu Hayden Adams tarafından yapılan açıklamalarda, JP Morgan'ın haber bile vermeden böyle bir şey yaptığını, üstelik bu pozisyondaki tek kişinin kendisi olmadığını belirtti. "Bu hafta JP Morgan bana hiçbir uyarı ya da açıklama göndermeden banka hesaplarımı kapattı. Sadece kripto para endüstrisinde çalıştığı için benzer durumlarla karşılaşan birçok kişi ve şirket biliyorum. Bunu kişiselleştirdiğiniz için teşekkürler…” ifadelerini kullanan Adams'a karşı cevap gelmedi.

"Yukarılardan gelen emirle yapılmış olabilir"

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) eski başkanı Brian Quintenz de konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. "Bu durum, Fed ya da OCC müfettişleri tarafından ve büyük ihtimalle yukarıdan gelen bir direktifle yapılan, kriptonun bankasızlaştırılması hamlesi… Eğer müfettiş bankaya, müşterinin risk sınıfında olduğunu belirten bir bilgi verirse, banka onun hesabını kapatırken müşteriye bilgi vermek zorunda kalmaz.” diyen Quintenz, neden böyle bir şeyin yaşanmış olabileceğini açıklamış oldu.

JP Morgan'ın konuyla ilgili açıklaması beklenirken kripto para camiası ile geleneksel finans sistemleri arasındaki savaş bundan ibaret kalmayabilir gibi görünüyor. Zira önümüzdeki dönemlerde, bunun gibi ya da bundan çok daha sert gerilimlere şahitlik edebiliriz. Neticede kripto para dünyası, geleneksel finans sistemini riske atıyor ve değişen dünya düzeninde kimin kazanacağını henüz kimse bilmiyor.