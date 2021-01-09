Elon Musk'ın Signal Önerisine Diş Macunu Signal'den Gönderme

Geçtiğimiz gün gün yüzüne çıkan gizlilik sözleşmesinin ardından Elon Musk, WhatsApp yerine Signal isimli mesajlaşma uygulamasını kullanmamızı önermişti. Bu önerinin ardından diş macunu olan Signal'den bir paylaşım geldi.

Bundan iki gün önce dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Avrupa Birliği ülkeleri hariç tüm ülkelerdeki kullanıcılarına kabul ettirdiği bir gizlilik sözleşmesiyle gündeme geldi. Bu sözleşmeyle birlikte uygulama, mesajlarımız dahil olmak üzere pek çok verimize erişme ve bu verileri tüm Facebook şirketleriyle paylaşma hakkına sahip oldu.

WhatsApp'ta birçok kişinin sabah kalkıp uykulu bir şekilde kabul ettiği gizlilik sözleşmesi dünya çapında tartışmalara da yol açtı. Birçok kullanıcı artık WhatsApp'ı kullanmayacağını ifade ederken bu tartışmalara sosyal medyada en aktif olan iş adamlarından Elon Musk da katıldı. Musk, WhatsApp yerine Signal isimli mesajlaşma uygulamasının kullanılmasını önerdi.

Diş macunu olan Signal bekleneni yaptı:

Elon Musk'ın önerisiyle birlikte Signal, bir anda büyük bir popülerlik yakalamıştı. Bugünse bir nebze beklediğimiz bir olay sonunda yaşandı. Elon Musk'ın önerdiği uygulamaya aynı isimli bir markadan da destek geldi. Diş macunu markası olan Signal'in resmi Signal Türkiye Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Signal Türkiye, paylaşımında "Signal kullan Türkiye" ifadesine yer verdi.

Elon Musk'ın aynı isimli uygulamayı önermesi, Signal Türkiye için de bir aracı olmuş oldu. Signal, paylaştığı esprili Tweet sayesinde aynı zamanda reklamını da yaptı. Signal Türkiye tarafından yapılan paylaşımın altına paylaşımı gören kullanıcılardan da eğlenceli yorumlar geldi.