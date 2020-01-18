Elon Musk, Mars’a 2050’ye Kadar 1 Milyon İnsan Gönderecek

Günümüzde daha çok Tesla, SpaceX ve The Boring Company şirketleriyle bilinen Elon Musk, Starship planlarıyla ilgili çılgın bir şeyi daha paylaştı. Elon, 2050 yılına kadar 1 milyon insanın Mars’a ulaşacağı fikrini onayladı.

SpaceX ve Tesla gibi projeleriyle birlikte bilinen Elon Musk, çılgın projeleri ve heyecan veren planlarıyla resmen geleceğimize ışık tutarak aydınlanmamızı sağlıyor. Bunu da çoğu zaman gayet eğlenceli yoldan yapıyor ve bizi hiç yormuyor.

Elon Musk’ın günümüzdeki en çılgın planı, Mars’a insan göndererek kızıl gezegende kolonileşmenin başlangıcını yapmak olabilir. İşte Elon Musk, Twitter’da bir kullanıcısının sorduğu soruya cevap verirken Mars’a gönderilebilecek insan sayısını da hesabında onayladı.

1 milyon insan 2050’ye kadar Mars’a gönderilebilir:

Elon Musk, 17 Ocak’ta attığı bir tweet ile birlikte insanların çok gezegenli yaşama geçiş yapabilmeleri için yıl başına fazlasıyla megaton gerektiğini söyledi. Ardından Elon’un takipçileri, SpaceX’in günde kaç uçuş gerçekleştirmeyi planladığını sordu. Elon da bu soruya cevap verdi.

Elon Musk, Starship’in tasarım amacının günde 3 uçuş yapmak olduğunu söyledi. Fakat asıl heyecanlandıran şey Elon’un yaptığı bir iki hesap değil, takipçisinin yaptığı bir hesaptı. Musk’ın takipçisinin yaptığı hesaba göre günde 3 uçuş demek, 2050 yılına kadar 1 milyon insanın Mars’a gitmiş olması demek oluyordu.

Elon Musk da takipçisinin paylaştığı bu heyecan verici ufak hesaba yalnızca ‘Evet.’ yanıtını verdi. SpaceX, Starship ile birlikte Mars’ta koloni kurmanın yollarını ararken geçtiğimiz günlerde Elon Musk’tan başka bir detay daha gelmişti. Yine takipçisinin bir sorusuna cevap veren Elon, Cybertruck’ın Starship ile Mars’a gideceğini belli etmiş gibiydi.

SpaceX’in dünya dışı planları elbette yalnızca Mars ile sınırlı değil. Şirket, 2022’den sonra Ay’a insan göndermeyi planlıyor. Mars’a gerçekleştirilecek insanlı uçuşlarsa 2024 yılı kadar erken bir tarihte yapılacak. Tüm bunların dışında Musk, Starship aracı inşa edildiğinde insanların bu aracı kullanarak Dünya’da istedikleri noktaya bir saatten kısa sürede gidebileceklerini de paylaşmıştı.