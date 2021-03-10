Elon Musk, Starship SN10'un Neden Patladığını Açıkladı

Elon Musk, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen fırlatma testinde yere başarılı bir şekilde inen ancak birkaç dakika sonra büyük bir patlamayla infilak eden Starship SN10'un neden patladığını açıkladı.

SpaceX’in Mars ve Ay görevlerinde kullanmayı planladığı devasa roketi Starship’in en yeni prototipi olan SN10, 3 Mart’ta gerçekleştirilen fırlatma testinde kısmen de olsa yere sağ salim inmeyi başarmıştı. Ancak inişten dakikalar sonra infilak eden Starship SN10, bu şekilde SN9 ve SN8 ile aynı kaderi paylaşmış oldu.

Starship SN10, SpaceX’in fırlatma sonrası yere kontrollü bir şekilde “patlamadan” indirebildiği ilk Starship prototipi olduğundan şirket için önemli bir ilerlemeydi. Yine de genel toplamda elimizde patlamış bir Starship SN10 bulunduğundan fırlatmanın tamamıyla başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Yine de patlamanın neyden kaynaklandığını bilmek, SN11’in daha da başarılı olması için altın değerinde.

Starship SN10, sanıldığı kadar "yumuşak" bir iniş yapamamış

Austin Barnard’ın Starship SN11 ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdiği bir tweetini yanıtlayan SpaceX CEO’su Elon Musk, SN10’un yere iniş yaptıktan dakikalar sonra neden patladığına dair açıklamalarda bulundu. Musk’ın açıklamalarına göre SN10’un motoru, muhtemelen yakıt tankında gerçekleşen bir helyum sızıntısı nedeniyle düşük itme gücüne sahipti ve bu nedenle göründüğü kadar yumuşak bir iniş gerçekleştiremedi.

Yaklaşık 10 m/sn hız ile gerçekleşen iniş, roketin ayaklarının ve eteğinin bir kısmının ezilmesine neden oldu. Nihayetinde ise SN10, Hollywood filmlerini aratmayan bir görsellikle patladı. Musk, SN10’da gerçekleşen hatanın ardından SN11’de de aynı şeylerin yaşanmaması için hataların giderildiğini belirtti. Bu arada Starship SN10’ın fırlatma testini ve görkemli patlamasını izlemediyseniz sizi buraya alalım.