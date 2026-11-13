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Apple'ın iPhone 18'i Henüz Tanıtmamasının Nedeni İçin İlginç İddia! Samsung...

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Standart iPhone 18’i bekleyenlerin 2027 baharına kadar sabretmesi gerekecek. Son raporlara göre gecikmenin sebebi, Samsung’dan alınacak yeni kamera sensörü.

Apple'ın iPhone 18'i Henüz Tanıtmamasının Nedeni İçin İlginç İddia! Samsung...
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Apple’ın bu yılki etkinliğinde Pro modelleri ve katlanabilir iPhone tanıtıldı. Standart iPhone 18 ise yoktu. Aylardır konuşulan bu erteleme önce bellek çipi kıtlığına bağlanmıştı. Sektörden gelen bilgiler, bekleyişin kamera sensörleriyle ilgili olduğunu gösteriyor.

Apple, yıllardır Sony ile sürdürdüğü özel tedarik anlaşmasını sonlandırıp Samsung’la çalışmaya hazırlanıyor. Yeni sensörler için seçilen yer, Samsung’un Teksas’taki fabrikası. Şirket bu değişiklikten farklı bir görüntüleme deneyimi ve daha dengeli üretim maliyetleri bekliyor.

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Apple'ın iPhone 18'i Henüz Tanıtmamasının Nedeni İçin İlginç İddia! Samsung...
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Sony, Apple’ın tek sensör tedarikçisi olmaktan çıkıyor

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Sony, uzun süredir Apple’ın görüntü sensörlerini tek başına sağlıyordu. Bu durum değişiyor. Şirketin yetkilileri, yakın tarihli kazanç toplantısında artık Apple’ın tek görüntü sensörü tedarikçisi olmayacaklarını resmen doğruladı.

Samsung’un da sensör tedarik edecek olması, Sony’nin Apple karşısındaki konumunu zayıflatıyor. Apple ise kamera üretiminde tek bir şirkete bağlı kalmaktan uzaklaşıyor.

Sensörler yetişmeyince iPhone 18 de bekledi

Samsung’un yeni sensörlerinde prototip aşamasına ancak 2026 ilkbaharında geçilebildi. Seri üretimin sonbaharda başlaması planlanıyor. iPhone 18’in takvimini değiştiren de bu süre oldu.

Apple, satışlar başladığında yeterli stok bulundurmak ve kalite standartlarını korumak istiyor. Sensörlerin üretimi için gereken zamanı hesaba katarak standart modelin çıkışını 2027 baharına bıraktı.

Kamera çipleri Teksas’ta üretilecek

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Samsung’la yapılan anlaşma, Apple’ın ABD’de üretimi artırma planına da uyuyor. Şirket, üretim faaliyetlerini ülkeye taşımak için büyük bir yatırım programı yürütüyor.

Yeni kamera çipleri Samsung’un Austin, Teksas’taki tesislerinde üretilecek. Böylece Apple’ın ABD’ye taşımak istediği üretime kamera sensörleri de katılacak.

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